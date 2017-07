Posjetom Piranu i gradiću Metliki na obali gornje Kupe slovenski premijer Miro Cerar nastavio je u ponedjeljak susrete s predstavnicima pograničnih općina, tijekom kojih pojašnjava sadržaj i smisao prošlotjedne presude arbitražnog suda o graničnom prijeporu s Hrvatskom, te sljedeće poteze svoje vlade.

"Na prvom će nam mjestu biti ljudi koji uz granicu žive, te njihovi problemi i tome ćemo dati poseban naglasak", kazao je Miro Cerar nakon susreta s načelnikom općine Piran Peterom Bossmanom i njegovim suradnicima.



S premijerom se sastao i predsjednik lokalne ribarske udruge Zlatko Novogradec.

"Ribari iz Pirana neće loviti ribu preko polovice Savudrijskem vale, sve dok se o primjeni presude ne dogovore političari s obje strane", kazao je nakon razgovora Novogradec, dodavši da očekuje da će se toga držati i ostali ribari.



Cerar je nakon susreta s gradonačelnikom Bossmanom novinarima kazao kako se planira još ovog tjedna sastati i s lokalnim stanovnicima uz granicu "koji to budu željeli". Nije poznato hoće li među njima biti i kontroverzni Joško Joras koji prema pisanju lokalnog tiska na slovenskoj obali razočarano kaže da će tražiti preseljenje u Sloveniju ako se doista implamentira arbitražna presuda koja mu u njegovu sporu s općinom Buje nije dala za pravo. Arbitražnom je presudom naime predviđeno da Joras i njegova kuća na kojoj je napisao "Tudi tukaj je Slovenija" ostaje u Hrvatskoj.

Cerar: Subotnje posredovanje slovenske policije u Savudrijskoj vali nije bilo prekomjerno

Posredovanje slovenske policije u Savudrijskoj vali u subotu nije bilo nesrazmjerno, izjavio je Cerar novinarima. "Slovenska policija ostaje na našoj polovici zaljeva, u dosadašnjim okvirima, njeno postupanje je korektno i u subotu nije djelovala prekomjerno i nesrazmjerno", kazao je Cerar u općini Piran, a prenosi slovenska tiskovna agencija STA.

Cerar je dodao da njegova vlada nije dala nikakva nova uputstva svojoj policiji nakon što je prošlog četvrtka donijeta arbitražna presuda po kojoj tri četvrtine zaljeva pripadaju Slovenji, te da ona ostaje djelovati u okviru prijašnjeg područja djelovanja, onog koje je imala pod nadzorom i ranije. I Hrvatska i Slovenija događaje od subote u spornom zaljevu, glede ribarenja i ovlasti dviju policija, smatraju manjim incidentom, ali uz suprotno tumačenje, kako je do toga došlo.



Zato su najprije Zagreb, a onda i Ljubljana, u svezi s tim najavili prosvjedne note, a slovenski je ministar vanjskih poslova Karl Erjavec kazao da je ožalošćen postupcima hrvatske policije u zaljevu. Implementacija arbitražne presude morat će se odvijati organizirano i u suradnji s Hrvatskom, kazao je Cerar novinarima u Piranu, dodavši da će o tome razgovarati s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem koji se odazvao na njegov poziv da uskoro posjeti Ljubljanu.

10. srpnja očekuje "cjelovitu informaciju"

Cerar je novinarima u Piranu danas potvrdio da će se 12. ovog mjeseca u Ljubljani sastati s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, ali nije želio govoriti o detaljima.

Očekujem da će u dijalogu s Hrvatskom doći do rješenja pitanja koja je otvorila arbitražna presuda, kazao je samo Cerar.



Njegova vlada, dodao je, do 10. ovog mjeseca očekuje "cjelovitu informaciju" o sadržaju i smislu opširne presude o granici koju su donijeli arbitri, kako bi onda na temelju analize odlučila kada će početi unositi arbitražna rješenja u svoj pravni sustav i tako je zakonski implementirati.



Slovenski mediji navode da će sadašnja slovenska vlada donijeti novi zakon o pograničnim općinama i njihovu katastarskom području, no da se nada da će s hrvatskom stranom biti moguće dogovoriti neke korekcije u tijeku granice na kopnu u odnosu na graničnu liniju koju je definirala arbitražna presuda jer ona, kako navode, na nekim mjestima nije "životna" jer prolazi samim naseljima ili više puta prelazi s jedne na drugu stranu preko željezničke pruge ili rijeke.



Cerar je s namjerom pojašnjavanja postarbitražne situacije krajem tjedna posjetio i općine Razkrižje, Hotiza i Mirišče, te se sastao se s općinskim čelnicima i stanovništvom koje dijelom nije zadovoljno da će "ostati na hrvatskoj strani" granice. Njima je kao i onima u Piranu i Metliki u ponedjeljak obećao donošenje posebnog zakona koji bi riješio njihove materijalne i druge probleme, pitanje državljanstva, zdravstvene zaštite i ostale teškoće koje su veće od državnog prosjeka jer žive daleko od središta države i Ljubljane.

Arbitražna presuda će utjecati na predsjedničke i parlamentarne izbore u Sloveniji?

Kako navode slovenski mediji, Cerarova vlada i dalje smatra da je arbitražna presuda obvezujuća za Sloveniju i Hrvatsku i da je treba "implementirati", ali da to treba činiti postupno i uz dogovor s Hrvatskom koja je iz arbitraže izašla, ali nudi bilateralni dijalog o tom pitanju. Mediji također ističu da će pitanje arbitražne presude možda imati velik utjecaj na jesenske predsjedničke izbore i iduće parlamentarne izbore koji su planirani za proljeće sljedeće godine.



Na predsjedničkim je izborima favorit za osvajanje drugog mandata Borut Pahor koji je arbitražu podupirao i potpisao 2009. godine arbitražni sporazum, dok prema trenutnim anketama najviše šansi za osvajanje premijerskog položaja, ako bi izbori bili prijevremeni, ima bivši premijer i oporbeni čelnik Janez Janša.



Potpredsjednik Cerarove Stranke modernog centra (SMC) Milan Brglez kazao je u ponedjeljak u razgovoru za ljubljansko "Delo" da arbitražu treba isključiti iz predizbornih tema iako će to biti teško jer na tome inzistira oporba, a posebno Janša koji arbitražnu odluku smatra vrlo lošim rezultatom za Sloveniju.



Janez Janša od prvog dana objave odluke arbitraže prošlog četvrtka ustrajno ponavlja da su Slovenci koji su na njegovu inicijativu 2010. godine o arbitražnom sporazumu glasovali na referendumu prevareni jer im je tadašnja vlada koju je vodio Borut Pahor rekla da će dobiti više nego što se na kraju dogodilo.

U vrijeme SFRJ...

Slovenija je u vrijeme SFRJ kontrolirala cijeli Piranski zaljev i imala teritorijalni izlaz na otvoreno more, a sada smo izgubili jednu četvrtinu zaljeva, a dobili režim slobodne plovidbe koridorom do hrvatskih teritorijalnih voda, kazao je Janša u razgovoru za Slovensku televiziju.



Dodao je kako smatra da je arbitražna presuda pravno obvezujuća, ali se ne može primijeniti jer ju odbija Hrvatska, te da bi za Sloveniju primijeniti presudu u sadašnjem obliku značilo dati sebi autogol, odnosno da bi to bio "hitac u vlastito koljeno".

Rješenje o dodiru s otvorenim morem koje je Sloveniji presudila arbitraža lošije je od onog iz tzv. parafiranog sporazuma Drnovšek-Račan, a razgraničenje u Savudrijskoj vali slabije čak i od kondominija, zajedničkog upravljanja zaljevom koji je Sloveniji još početkom 90-ih nudila Hrvatska, kazao je Janša koji vodi oporbenu Slovensku demokratsku stranku (SDS).



Janša smatra da će biti najbolje početi primjenjivati arbitražnu presudu uz dodatne pregovore s Hrvatskom, onda kad Hrvatska bude pregovarala o ulasku u Schengenski prostor i u Europsku monetarnu uniju (EMU), integracije EU-a u kojima i Slovenija kao članica ima svoj glas. (Hina)