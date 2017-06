Zvonimir Mršić, bivši predsjednik uprave Podravke novi je savjetnik u Agrokoru.

Zvonimir Mršić postao je savjetnik Izvanrednog povjerenika za poslovnu grupu hrana u Agrokoru.

Iz koncerna su potvrdili kako im se Mršić pridružio u ponedjeljak.

Od jučer su na snazi i promjene u Konzumu pa je tako novi predsjednik Uprave Konzuma Slavko Ledić, a njegov najuži tim činit će tročlana Uprava u kojoj su Ines Lozić (financije), Zoran Mitreski (nabava) i Ivan Šantorić (maloprodaja i logistika).

Dosadašnji predsjednik Uprave Konzuma Teo Vujčić, postaje savjetnik izvanrednog povjerenika za ukupnu maloprodaju, te će zajedno s timom AlixPartnersa, koji u ovom za kompaniju posebno važnom segmentu vode Bernd Brunke i Tim Robinson, biti zadužen za što učinkovitiju maloprodaju.

Biografija Zvonimira Mršića

Zvonimir Mršić rođen je 9. siječnja 1966. u Koprivnici. Na Fakultetu političkih znanosti diplomirao je 1990., a poslijediplomski studij FBA - Fundamentals of Business Administration završava na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je na Erasmus Sveučilištu u Rotterdamu u procesu završetka Global Executive OneMBA programa.

Svoju karijeru započinje radom u Podravci gdje je od 1990. do 1997. godine radio na različitim pozicijama u sklopu Odjela Marketinga i Odnosa s javnošću od pripravnika do Direktora odnosa s javnošću. Od 1997. do 1999. obnašao je dužnost zamjenika gradonačelnika Koprivnice. Od svibnja do listopada 2000. godine radi kao Menadžer za odnose s javnošću i protokol u Gradu Zagrebu, a sredinom iste godine preuzima poziciju Direktora Službe za odnose s investitorima u Podravci. Od 2002. do 2003. godine član je Nadzornog Odbora Podravke. Od 2003. do 2012. godine obnaša funkciju saborskog zastupnika i predsjednika Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Dugogodišnji je gradonačelnik Koprivnice koji u svoja tri gradonačelnička mandata od 2001 . do 2012. godine provodi aktivnu strategiju daljnjeg razvoja grada sa ciljem unapređenja kvalitete života kroz brojne inovativne projekte koji su većinom financirani sredstvima EU, za što između ostalog dobiva i brojna priznjanja.

Od 2012. do 2016. godine preuzima poziciju predsjednika Upravke Podravke. Na navedenoj poziciji odgovoran je za ukupnu strategiju i poslovni razvoj, evaluaciju poslovnih prilika i potencijala razvoja, uključujući i preuzimanja i spajanja te razvijanje odnosa sa ključnim dionicima kompanije. U periodu njegovog upravljanja Podravkom ostvaren je rast prihoda od 6 % , unapređena efikasnost kroz cjelokupno organizacijsko restrukturiranje, optimiziran portfelj, dezinvestirano nestrateško poslovanje te je realizirana i uspješna integracija akvizicija uz ukupno unapređenje cijelog lanca vrijednosti. Uz razvijanje dugoročne poslovne strategije i vizije temeljene na stvaranju dodane vrijednosti za dioničare i pozitivnim trendovima svih ključnih poslovnih pokazatelja, fokus upravljanja bio je i na strateškom upravljanju internacionalnim tržištima, digitalnoj transformaciji, inovacijama te istraživanju i razvoju.