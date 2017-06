Željko Kerum poručio je kako će tražiti ponovno prebrojavanje svih listića.

Izbrojani su i pregledani nevažeći listići u Splitu, što je zatražio Željko Kerum. Od 5.451 nevažećeg listića, sporno je njih 110. Među nevažećim listićima dosta glasova skupili su i likovi iz crtića. Spužva Bob tako je dobio više glasova od Ive Baldasara, a tijesno je bilo i između Spužva Boba i Hajduka.

Unatoč tome što je Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo da je među nevažećim listićima sporno njih 110, iz Kerumove stranke tvrde da je spornih oko tisuću i najavljuju kaznene prijave.

"Ja sam pobijedio na izborima"

U Dnevniku Nove TV s Kerumom je razgovarao reporter Mario Jurič.

„Nije točno da je sporno samo 110 listića. Sporno je preko 1.000 listića. Što kaže protivnička strana, to je njihovo mišljenje. Moj zamjenik je bio na prebrojavanju. Sporno je što sam ja na tim listićima zaokružen, a oni su poništeni. Koliko ih ima, to je sada nebitno, evidentno je namjera protivničke strane. Izbori su nelegalni, listići su nevažeći. Ovo je poraz demokracije. Splićani su zakinuti za njihovo demokratsko pravo. Pravno ćemo iskoristiti sve mogućnosti, ali njih nema puno. Mi smo moralni pobjednici, a zapravo sam ja pravi i stvarni pobjednik. To što su oni ukrali, neka ide njima na savjest. Podnijeli smo zahtjev za ponovnim brojanjem svih glasova. Evidentno je da je napravljena krađa i da sam ja pobijedio na izborima. Da je netko dobio pošteno i korektno ja bih mu čestitao, ali na ovakav lupeški način, to ne mogu podnijeti. ", kazao je Kerum.

"Opara je lopina, neću mu čestitati"

Naglasio je kako neće čestitati Andri Krstuloviću Opari.

„Na čemu, na tome što je lupež? Biste li vi čestitali nekome da vam provali u kuću i ukrade srebro. To ne dolazi u obzir. Ne može on biti gradonačelnik Splita kad on nije pobijedio. Oni su ukrale glasove. Ljudi na biračkim odborima su radili svoj posao, a oni su poslije krali“, kazao je Kerum.

Na pitanje hoće li u Gradskom vijeću podržati HDZ, Kerum je kazao kako suradnja s Oparom ne dolazi u obzir.

"Krstulović je nebitan čovjek. Zašto ga HDZ i Plenković forsiraju? Ja sam u dobrim odnosima i s HDZ-om i SDP-om, ali suradnja s Oparom ne dolazi u obzir. Ja raspolažem sa svojih osam vijećnika. Suradnja s Oparom ne dolazi u obzir, jer je on lopina. Drago mi je što me tuži pa neka se spomene i kakav je on čovjek", rekao je Kerum.

