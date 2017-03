U priopćenju koje je medijima poslano iz zadarskog HDZ-a stoji kako je ''Gradski odbor HDZ-a Grada Zadra na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2017. godine jednoglasno donio odluku da Branko Dukić, dr.med. bude kandidat HDZ-a za gradonačelnika Grada Zadra na predstojećim izborima.''

''Apsolutno podržavam jednoglasnu Odluku Gradskog odbora HDZ-a Grada Zadra da Branko Dukić, dr.med. bude kandidat Hrvatske demokratske zajednice za gradonačelnika Grada Zadra. Branko je čovjek poznat široj zadarskoj javnosti kao vrijedan, odgovoran liječnik, humanitarac, dragovoljac Domovinskog rata, uvijek spreman pomoći svakome. Čovjek koji je cijeli život proveo u ovom gradu i siguran sam da će svu svoju energiju, znanje i sposobnosti dati za daljnji prosperitet Zadra i njegovih građana. Izborom takvog gradonačelnika Zadrani ne moraju strahovati za svoju budućnost'', stoji u pisanoj izjavi sadašnjeg gradonačelnika Zadra, Božidara Kalmete.

''Želim zahvaliti Gradskom odboru HDZ-a Grada Zadra na jednoglasnoj potpori mojoj kandidaturi. Velika mi je čast biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zadra, ali to je ujedno i velika odgovornost i obveza. Zadru se uspjeh nije dogodio preko noći, dogodio se zahvaljujući kontinuiranom, predanom zajedničkom radu građana i naših timova, kao i svih dosadašnjih gradonačelnika i taj kontinuitet ćemo svakako nastaviti.

Zadar je na dobrom putu, stalno se razvija, ali to ne znači da se smijemo opustiti. To će mi, kao budućem gradonačelniku, biti samo dodatni motiv da budemo još bolji.

Evo, odmah vam na prvu mogu dati jedan primjer, jer mi je to blisko, da ću kao gradonačelnik učiniti sve da zadarska Opća bolnica u sljedeće četiri godine osigura još bolju zdravstvenu skrb i zaštitu svim našim građanima, a jedan od koraka će biti sudjelovanje Grada Zadra u kupnji aparata za zračenje kako naši teško oboljeli pacijenti ne bi više morali svakodnevno putovati u druge gradove. Zadar 2021. mora biti najugodnije mjesto za život ne samo u okvirima lijepe naše.

U Zadru sam se rodio, tu živim i budućnost svoje obitelji, pogotovo svoje četvero djece, vidim u našem gradu. Profesionalno sam se ostvario kao liječnik i rukovoditelj Odjela koji vodim gotovo 13 godina. Vrijeme je da se u potpunosti posvetim gradu kojeg volim. Siguran sam da ćemo zajedno ostvariti velike stvari'', stoji u pisanoj izjavi Branka Dukića.