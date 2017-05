"Učenici bi od jeseni trebali privremeno biti smješteni u nekim drugim vukovarskim školama dok se ova njihova konačno ne obnovi. Svi se samo nadaju da ovoga puta to neće biti obećanje samo za izbore", rekla je reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak, koja prati i upozorava na ovu priču od početka.

Nakon niza priloga Dnevnika Nove TV konačno se kreće u obnovu vukovarske škole Nikole Andrića. Na stanje škole, koja predstavlja potencijalnu opasnost za djecu, Dnevnik Nove TV upozorava već dulje vrijeme. Ta vukovarska škola sramota je svih hrvatskih vlada - jer zgrada nije obnovljena od rata.

Djeca se ne smiju igrati u dvorištu, krov prokišnjava, a pročelje škole puno je rupa od gelera. Obećanja za obnovu je bilo puno - ono najnovije jest da će se škola početi obnavljati već ove jeseni. Danas smo razgovarali i s ravnateljicom škole.

"Početkom iduće školske godine krenut će konkretne mjere vezane uz obnovu škole. Naravno, dotad će se rješavati sva tekuća problematika, sa sve četiri strane" rekla je Josipa Kotromanović Sauka, ravnateljica OŠ Nikole Andrića. Upitana znaju li već kolege u školi novosti i kakve su reakcije, odgovara: "Ne, vi ste izuzetno brzi, sutra je novi radni dan pa se nadam da će biti oduševljeni".

Već je jedan ministar obećao obnovu školske zgrade. Bio je to, podsjetimo, Predrag Šustar, no njegov je mandat potrajao manje od jednog školskog polugodišta. Pa je novom ministru Pavi Barišiću trebalo malo više vremena da se upozna s problemom. Sada, kada smo ga upoznali, obećao je novac za obnovu školske zgrade.

Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak prati i upozorava na ovu priču od početka. "Sami učenici će reći da ovakva obećanja slušaju već dugi niz godina - ne samo oni, nego i generacije prije njih - i kažu da dok doslovno ne vide prve lopate u zemlji, teško vjeruju da će se s obnovom krenuti. S druge strane, sam ministar obrazovanja Pavo Barišić danas mi je potvrdio da se s obnovom kreće od jeseni i, kaže, tu neće biti nikakvih promjena.

No, još uvijek se traži model kako će se i tko će to platiti. Po jednoj opciji, to bi se platilo preko norveškog fonda. Ti fondovi funkcioniraju jednako kako i europski fondovi. Podsjećam, mi kako zemlja ne možemo povlačiti novac iz EU fondova za obnovu škola i zato se nadamo da ćemo to moći povući iz norveškog fonda. Hoćemo li to moći ili ne, znat će se tek iza prosinca, jer ćemo se tek za to prijaviti.

S druge pak strane, postoji još jedna opcija, a to je da Vlada dade jednu financijsku injekciju putem decentraliziranih sredstava Županiji - Županija je osnivač - i onda bi se s tim novcem škola mogla konačno obnoviti. Procijenjena vrijednost radova je viša od 16 miljuna kuna, i to bez PDV-a.

U svakom slučaju, učenici bi od jeseni trebali privremeno biti smješteni u nekim drugim vukovarskim školama dok se ova njihova konačno ne obnovi. Svi se samo nadaju da ovoga puta to neće biti obećanje samo za izbore, a mi ćemo to, naravno, pratiti."

