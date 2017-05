Tomislav Tomašević, kandidat za zagrebačkog gradonačelnika koalicije Zagreb je naš, Nove ljevice, ORaH-a, Radničke fronte i Za grad, upozorio je u srijedu na štetan ugovor za pročistač otpadnih voda zbog kojega su se računi za vodu u Zagrebu trostruko povećali, te obećao reviziju tog ugovora i jeftinije komunalne račune.

Tomislav Tomašević tvrdi da su prije 16 godina gradske vlasti potpisale najštetniji ugovor u povijesti Zagreba vezan za pročišćavanje otpadnih voda, koji traje do 2028. godine. Zbog njega građani plaćaju čak 32 milijuna kuna mjesečno, odnosno oko 400 milijuna kuna godišnje.

"Taj ugovor je glavni razlog zašto je poskupila voda za kućanstva i industriju. Voda za kućanstva je u zadnjih 16 godina poskupila čak trostruko", kazao je. Ako ne dođe do revizije ugovora, koji je sklopljen s dva privatna njemačka poduzeća, RWE i Wassertechnik, upozorava Tomašević, građani mogu očekivati daljnja poskupljenja vode.

Koalicija će zato pokrenuti reviziju štetnog ugovora, što će ujedno pojeftiniti cijenu vode za kućanstva, rekao je Tomašević.

Osvrnuo se i na usluge odvoza otpada, ustvrdivši da se na tom području sprema privatizacija, što će također dovesti do poskupljenja. "Mi to nećemo dopustiti kada uđemo u institucije vlasti i borit ćemo se svim snagama da ne dođe do nove privatizacije komunalnih usluga", poručio je Tomašević.

Kao primjer naveo je pokušaj od prije četiri godine da se poduzeće Čistoća izdvoji iz Zagrebačkog holdinga, a usluge odvoza otpada daju u koncesiju. CIOS grupa, smatra, sigurno bi dobila tu koncesiju, što bi posljedično povećalo račune za tu uslugu.

Koalicija planira uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu, s tim da bi prikupljanje kuhinjskog otpada te papira i plastike bilo besplatno, a naplaćivao bi se samo odvoz mješovitog komunalnog otpada putem čipiranih kanti i vrećica.

Tomašević rješenje vidi u restrukturiranju i reformi Zagrebačkog holdinga tako da se u Nadzorni odbor osim političara imenuju predstavnici korisnika komunalnih usluga, radnika Holdinga, industrije i nezavisni stručnjaci kako bi postojao širi društveni nadzor nad njegovim upravljanjem. (Hina)