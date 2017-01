Bivši premijer Tihomir Orešković od danas opet radi u farmaceutskoj kompaniji Teva, a na posao u Amsterdam prate ga tjelohranitelji na koje, temeljem hrvatskih zakona, ima pravo. S Oreškovićem je o tome je li to bilo nužno te je li se ipak mogao odreći osiguranja i tako uštedjeti desetke tisuća kuna na račun poreznih obveznika razgovarao Mislav Bago.

Možete li mi reći osjećate li se toliko nesigurnim da ste morali u Amsterdam voditi i dva pripadnika osiguranja da vas štite na novom radnom mjestu?

Ovih se dana dosta pisalo o osiguranju. Mislim da je to počelo čak prije tri mjeseca, kad sam izjavio kako se planiram vratiti u poslovni život i da neću iskoristiti povlasticu šest plus šest. Danas sam počeo raditi, prošli tjedan sam došao u Amsterdam tako da sam si trebao naći i stan i srediti neke druge stvari. Nisam ja pozvao osiguranje nego su oni radili svoj posao. Još sam štićena osoba. Ovaj tjedan ću useliti u stan, našao sam ga, dečki su tu, oni će pogledati stan i lokaciju i to će biti to.

Nisam imao nikakve namjere dovoditi ih dalje u tu poziciju, putovat ću svijetom, idući tjedan idem možda u izrael pa u SAD i nije bilo nikakva smisla da oni idu sa mnom. Nadam se da ću to riješiti s MUP-om što prije, već sam se prošli tjedan kratko čuo s ministrom Orepićem.

Gospodine Oreškoviću, da raščistimo: zašto se jednostavno ne odreknete osiguranja? Sad ste dobili posao, putovat ćete po svijetu, a dva pripadnika hrvatskog osiguranja će biti u Amsterdamu. Što vam to treba? Tko vas ugrožava?

Da razjasnim: oni su došli prošli tjedan i ovaj tjedan. I više neće dolaziti sa mnom. Danas sam počeo raditi. Nije nikad bio moj plan da oni sada lete sa mnom po svijetu. Odreći ću se osiguranja što se tiče putovanja po svijetu, to apsolutno, samo ću tražiti od MUP-a, jer oni su tu stručni, da mi potvrde da ja i moja obitelj nismo ni na koji način ugroženi. I to je to, ja ću se odreći. To mi je i bio plan, isto kao što mi je bio plan i da neću iskoristiti šest plus šest, dakle dvanaest mjeseci, nego samo ta dva mjeseca, kako sam bio i planirao. Tako da mislim da će se drugi tjedan sve to riješiti.

Dakle, da pojasnimo: od ovog ili od sljedećeg tjedna vi se odričete osiguranja?

Da, osiguranje više neće ići sa mnom u Amsterdam ni po svijetu, samo ću od MUP-a zatražiti da mi potvrde da ja i moja obitelj nismo ni u kakvoj opasnosti. Onda sam spreman odreći se osiguranja.

