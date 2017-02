Tihi rat između autotaksi prijevoznika i Ubera, čini se, ne jenjava. Prije nekoliko je dana Hrvatska obrtnička komora u ime hrvatskih taksi prijevoznika, članova HOK-a, podnijela tužbu protiv Ubera Croatia d.o.o. zbog poticanja na nelegalni prijevoz putnika.

U tužbi se zahtijeva da Trgovački sud zabrani "zavaravajuće i nedopušteno oglašavanje njihovih usluga". "Uber Croatia d.o.o. oglašava nelegalni prijevoz putnika osobnim automobilom, što je u stvari autotaksi prijevoz, ali bez licence i dozvole, čime potiče nelojalnu konkurenciju legalnim taksistima", poručili su tom prilikom iz HOK-a.

"Smatramo da blokiranje grada predstavlja opasnost za građane i infrastrukturu grada. Blokiranjem grada najviše trpe građani, ali se takvim nepromišljenim odlukama šteti i poslovanju grada, gospodarstvu, ograničava se pristup školama i ostalim javnim servisima", odgovaraju iz Ubera.

Potpredsjednik udruženja Radio Taxi Zagreb Ivan Pilko za DNEVNIK.hr potvrdio je najave kako će hrvatski taksisti u skorije vrijeme organizirati niz akcija protiv Ubera, a prvi u nizu bit će mini prosvjed. "Nakon toga, ako se ništa ne riješi, taksisti iz cijele Hrvatske blokirat će zračnu luku, grad Zagreb i cijelu Hrvatsku", istaknuo je Pilko. Dodao je kako vozači Ubera i tvrtka ne plaćaju nikakve doprinose ni poreze državi te da oni (taksisti, op. a.) samo žele da se svima omogući rad pod jednakim uvjetima.

"Ako treba, bit će kao i u Francuskoj", istaknuo je Pilko. Podsjetimo, u lipnju 2015. godine ulice francuskih gradova, posebice Pariza, sličile su na bojno polje. Veliki prosvjedi taksista izazvali su kaos u gradovima: izbili su i sukobi s policijom, taksisti su palili gume i prevrtali vozila Uberovih vozača. Zabilježene su stotine napada na Uberove vozače. Ministarstvo unutarnjih poslova na koncu je naredilo zabranu Ubera.

Pilko je istaknuo kako u Hrvatskoj, nakon što je u prosincu lani ministar Oleg Butković u Dnevniku Nove TV kazao kako Uber radi nelegalno, protiv te tvrtke i njenih vozača nije pokrenut nijedan prekršajni postupak niti izvid. "Inspekcija po članku 109. zakona ima ovlasti zaplijeniti vozilo ako se utvrdi prekršaj, no to pravo ne koriste, pravdaju se da ih nemaju gdje staviti! Bit će sve najgore što može biti. Ovo je neizdrživo, za Uber voze i kriminalci, to se širi kao paukova mreža", kazao je Pilko.

Upitali smo ga što misli o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kojima se trenutno bavi posebna radna skupina resornog ministarstva, no kazao je kako nije zadovoljan pravcem u kojemu one idu. "Dobili smo prijedlog izmjena, one nisu dobre. Ide se na legalizaciju Ubera, a njega treba ukinuti! Čak i da izmjene zakona na kraju budu drugačije, treba proći vremena dok one stupe na snagu, a Uber treba spriječiti odmah."

Dodao je i kako taksisti nemaju ništa protiv rada Ubera ako bude morao poštovati jednaka pravila i obveze koje i oni imaju. "Ne bori se protiv Ubera Radio Taxi, bori se cijela Hrvatska. Forsirat ćemo da se prosvjedi dogode što prije", istaknuo je Pilko.

Uber: "Ovakav pritisak je relikt nekih prošlih vremena"

Za komentar najavljenih prosvjeda taksista upitali smo i tvrtku Uber Croatia. "Smatramo da blokiranje grada predstavlja opasnost za građane i infrastrukturu grada. Blokiranjem grada najviše trpe građani, ali se takvim nepromišljenim odlukama šteti i poslovanju grada, gospodarstvu, ograničava se pristup školama i ostalim javnim servisima. Ovakav pritisak je u današnje vrijeme neprihvatljiv i predstavlja relikt nekih prošlih vremena te nije primjer moderne europske države. Smatramo da se problemi mogu rješavati na drugačiji način.

Uber potiče kretanje u gradovima. Više od 60.000 ljudi koristi Uber u Hrvatskoj zato što je pouzdan, siguran i lako dostupan. Uber pruža neusporedivu razinu transparentnosti cijena, koja jača sljedivost i odgovornost u sektoru koji je tradicionalno bio oslonjen na gotovinsko plaćanje. U konstruktivnom smo dijalogu s predstavnicima vlasti te podupiremo donošenje nove regulative koja štiti pravo potrošača na izbor i promiče tržišno natjecanje", piše u odgovoru koji smo dobili iz te tvrtke.

Kasnije tijekom dana iz Ubera su objavili i kako je zadnjih tjedana povećan broj napada na njihove partner-vozače, od kojih su se neki odvijali i pred korisnicima, te istaknuli kako su angažirali zaštitarsku službu.