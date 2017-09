U nastavku suđenja za Fimi mediju trebala je danas svjedočiti pjevačica Nina Badrić. No na Županijskom sudu u Zagrebu nemaju dokaz da je pozvana na raspravu pa je nastavljeno saslušavanje drugih svjedoka.

U slučaju Fimi media i postupku koji se vodi protiv bivšeg premijera Ive Sanadera i drugih svjedočila je Nada Gregl koja je od 2003. do 2009. radila stranačke poslove nakon radnog vremena u vladi i u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Stranačku naknadu počela je, kako je rekla, primati 2005. Ili 2006. "jer su plaće bile male". Dogovorena joj je naknada od 1500 kuna, a kazala je kako joj ju je isplaćivala Branka Pavošević, bivša šefica HDZ-ova računovodstva. Gregl je navela i kako je u Vladi rijetko viđala Branku Pavošević i Mladena Barišića, i u stranci isto. Misli da su kod Sanadera dolazili jednom mjesečno, kada su bili pozvani.



Prvooptuženi Ivo Sanader podsjetio je svjedokinju da je2013. izjavila da su Barišić i Pavošević dolazili u društvu s drugima, na što je ona odgovorila kako joj se teško sjetiti te da vjeruje da su dolazili kad i drugi članovi stranke.



Drugi svjedok Patricio Markus Petrić radio je u Mladeži HDZ-a, a kazao je kako su plaću dobivali "na crno", od Branke Pavošević, na ruke. S vremenom su potpisivali priznanice na iznos od 2000 kuna. Tako je plaću dobivao od 2003. do 2009. godine, a na ruke su primali i uskrsnice i božićnice u iznosu od 1000 kuna. Kada je Sanadera naslijedila Jadranka Kosor tako je bilo još neko vrijeme, a onda su, kazao je, potpisali ugovore i to retroaktivno.