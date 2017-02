Pravi hit na internetu postala je objava majke jednog prvašića. Požalila se, naime, kako je polovica učenika u razredu njezina djeteta dobila jedinicu jer nisu znali riješiti zadane pitalice o danima u tjednu. Jedna od njih glasi: "Sedmero njih uokrug se vrte, jedan drugog prate i opet se na početak vrate ." Točan odgovor je "dani u tjednu", novinari su isto pitali i rektora Borasa - koji se baš i nije snašao.

''Ja uvijek imam asocijaciju da se vrte 7 Palčića, 7 ovih ili onih, to je prva asocijacija", rekao je rektor Boras i nastavio.

''To nije krug, slijed vremenski nije krug. Samo u Kini smatraju da je to žrvanj. Osnovna percepcija vremena je to, zato je zagonetka malo izokrenuta i većina djece to neće tako povezati. Da su pitali na drugi način bi bili. Zagonetke moraju biti za razvijanje kreativnosti, a ne da ih zafrknete i onda tome date krivu ocjenu. To je potpuno krivo. Ako su dobili jedan onda je kriva profesorica'', rekao je Boras.