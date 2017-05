Oštre kritike oporbe na račun premijera Andreja Plenkovića. I SDP i HNS i MOST zamjeraju mu što još uvijek krije ima li saborsku većinu ili ne. Šef SDP-a Davor Bernardić je za moguće nove parlamentarne izbore već formirao Vladu u sjeni.

Premijer i danas ni riječi o tome s kim planira formirati novu saborsku većinu. Za to vrijeme šef oporbe Davor Bernardić slaže "Vladu u sjeni".

Tako naime tepaju središnjem savjetu stranke koji je Bernardić formirao kako bi SDP što spremniji dočekao potencijalne prijevremene parlamentarne izbore.



"Središnji savjet je inkubator naših kadrova, politika, mjesto razgovora, susreta gdje ćemo zajedno sa svim ljudima koji su se u SDP-u pokazali, graditi zajedno dobro društvo", kaže Bernardić.

No mjesto je to i na kojem će se dijeliti potencijalna ministarska mjesta. Priznao je to potpredsjednik stranke Zlatko Komadina.



"Dobro je da građani znaju politike stranke prije nego što idu na izbore i da znaju nositelje tih politika. Da li će netko od tih članova Savjeta sutra biti budući ministri - o tom potom. Biti će i toga. SDP je uvijek bio rasadnik talenata, potencijala, krug okupljanja intelektualnog potencijala Hrvatske i to tako mora biti.

Šef SDP-a, koji je na zagrebačku Pešćenicu došao osobno podržati HNS-ovu Anku Mrak Taritaš u utrci za gradonačelnicu Zagreba, vladajućima je poručio da se blamiraju.

"Svaki dan slušamo novi spin, sad je HSS s njima pa se to demantira. Onda je HSU pa se to demantira. Pa je sutra netko drugi i svaki dan traje zapravo jedna blamaža vladajućih u kojoj pokušavaju skupiti većinu, trgovačku većinu", kaže Bernardić, dok Mrak Taritaš ponavlja da ni ona ni njena stranka ne sudjeluju u pregovorima s Plenkovićem.

"HNS ne sudjeluje i ja ne sudjelujem u bilo kakvim pregovorima i držati jednom neodgovornom premijeru mogućnost da i dalje bude premijer, to ne dolazi u obzir. HNS je uz SDP kao što imate prilike vidjeti i SDP je uz HNS", kaže Mrak Taritaš.

A Most nije ni uz koga. "Most će uvijek biti sam i Most će se uvijek boriti za građane. A HDZ i SDP su pokazali da su za njih svetinje samo elite i nitko drugi", rekao je Božo Petrov, predsjednik Mosta.

Premijera im je, kažu Mostovci, čak i malo žao. "Plenković vabi sve žive u Hrvatskoj, zove HNS, zove Vesnu Pusić, zove Vrdoljaka, zove IDS, a prije lokalnih izbora nitko mu ne želi dati pristanak i već je postao pomalo očajan i meni ga je malo žao".

A Davor Bernardić unatoč trzavicama unutar stranke i rejtingu koji pada samouvjereno tvrdi: "Na izborima ćemo pobIjediti! Na sljedećim parlamentarnim izborima SDP će pobijediti."

Na pitanje je li spreman odstupiti ako ne pobjede, Bernardić kaže da "neće odgovarati na hipotetska pitanja".

I pitanje "Ima li Vlada većinu u Saboru?", premijer do kraja lokalnih izbora planira tretirati kao hipotetsko.

