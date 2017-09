Nastavljeno je suđenje bivšem premijeru Ivi Sanderu u slučaju Fimi media.

Na zagrebačkom Županjskom sudu, svjedočenjem Božidara Kalmete, nastavljeno je bivšem premijeru Ivi Sanaderu u slučaju Fimi media. Sanader, koji prethodnih nekoliko ročišta nije bio na sudu, danas je stigao.

Kalmeta je već ispitan 2013. godine. Pričao je tada koje je sve poslove radio, o sjednicama Predsjedništva te o financijskom poslovanju od 2003. do 2010. godine.

"2002. na Saboru sam izabran za potpredsjednika stranke, 2004. i 2008. za člana predsjedništva., a 2009. opet za poptpredsjednika stranke. Tada sam sudjelovao na sjednicama Predsjedništva koje su bile svaki ponedjeljak i na njima se uglavnom raspravljalo o političkim pitanjima i prijedlozima zakona", rekao je Kalmeta. Objasnio je da su imali dnevni red koji je prezentirao predsjdnik stranke u dogovoru s glavnim tajnikom.

Uže predsjedništvo koje je, rekao je, bilo neformalno tijelo, činili su predsjednik stranke i sabora, glavni tajnik te ostali pozvani ovisno o temi.

"Materijalno poslovanje nije bio fokus ni moj ni predsjedništva, tajništvo je bilo zaduženo za to, pogotovo do 2007. a i kasnije. Tada je donesen zakon o financiranju stranaka, donio ga je Sanader u kontekstu pristupnih pregovora. Bit je toga da predsjedništvo u fokusu nije imalo operativno ta materijalna i financijska poslovanja, a i prije kampanje predsjedništvo bi odredilo izborni stožer koji je odredjivao kampanju, a mi smjernice. Nije predsjedništvo razgovaralo o financiranju kampanje. Dobili bi informacije koliko će koštati i to bi bilo to", ispričao je.

"Vi ste u prošlom iskazu rekli da smatrate da predsjedništvo nije u potpunosti ispunilo svoj rad vezano za financijsko poslovanje. Vaša današnja ocjena je malo drugačija. Što je od tog poslovanja dolazilo na sjednice predsjedništva?", pitala je Kalmetu odvjetnica Jadranka Sloković. Kalmeta je odgovorio da su dolazila revizorska izvješća, zahtjevi udruga za financijsku pomoć...

Rekao je da se raspavljalo o donacijama koje je stranka davala o čemu je, kaže Kalmeta, računa vodio glavni tajnik. Dodao je kako prihodi i rashodi nisu bili u njegovom fokusu.

O ručku s Barišićem

Barišićeva obrana pitala je Kalmetu sjeća li se ručka u zagrebačkom restoranu Baltazar s Barišićem. Naime, svjedok Josip Sapunar, bivši član uprave HAC-a, u travnju je rekao da su Kalmeta i Barišić bili na tom ručku.



"Trebalo mi je vremena da se sjetim tog ručka kad sam čitao o tome. Bio je ručak, bilo je još ljudi. U to vrijeme je vladala fama da je Barišić čovjek koji može rješavati stvari poput imenovanja da spasi nekog od smjene što nije bila istina jer postoji procedura kad se nekog imenuje. Barišiću su zato prilazili ljudi. Šuškalo se da nazočnima slijedi smjena. To je filozofija cijelog tog ručka" rekao je Kalemta i dodao kako na tom ručku nikakvog govora nije bilo o Fimi mediji. Također, Kalmeta je rekao da Barišić nije vršio nikakav pritisak i tražio poslove s Fimi medijom.

Kako je nastala fama o Barišiću?

Kalmeta je ispričao kako im je glavni tajnik dostavljao financijska izvješća i nalaze državne revizije, ali kada je riječ o reviziji ne zna o kojim godinama se radi.

"Kad mi kažete da postoje nalazi revizije za razdoblje od 2007. do 2009. godine nisam čitao jer to nije bio moj posao. Kad me pitate za ulogu glavnog tajnika za donacije u stranci, poznato mi je to da 2007. donatori su mogli biti anonimni a nakon tog je stupio na snagu zakon zbog kojeg je doniranje postalo transparentnije", rekao je Kalmeta.



Objasnio je kako nabava prometnih materijala, papira i slično nije bila predmet odlučivanja na Predsjedništvu. O tome je, kaže, brinulo tajništvo.

"Stranka je od 2003 do 2009. imala dovoljno sredstava za funkcioniranje", rekao je Kalmeta.

Tužiteljstvo je zanimalo što je bila osnova za glasine o Barišiću, odnosno kako je stvorena fama da on ima utjecaj na način da može pomoći drugima da ne budu smijenjeni.

"Nema konkretnog razloga, tako to bude. Načelno, uvijek i u svim Vladama postoje tako glasine o nekim osobama koje su pri vrhu pa im pojedinci prilaze", rekao je Kalmeta.

Na pitanje je li mu poznato ime Stjepko Boban, Kalmeta je rekao kako se radi o čovjeku koji je bio zamjenik direktora u Hrvatskim cestama, zatim predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, a potom i HAC-a. Radi se o društvima iz Kalmetinog resora u vrijeme kada je on bio ministar.

Boban je, rekao je Kalmeta, također bio na ručku u Baltazaru. "Možda da učvrsti poziciju u Hrvatskim cestama", rekao je Kalmeta.

Prošli tjedan svjedočila Nina Badrić

Prošli tjedan na suđenju je svjedočila Nina Badrić. Pjevačica, koja je i na prvom suđenju za Fimi mediju 2013. godine svjedočila o okolnostima angažmana u predizbornoj kampanji HDZ-a, ponovno je pojasnila kako je dogovarala honorar. Za deset nastupa dobila je 10.000 eura te naknadno za još dva 5.000 eura, objasnila je,.

"To je bilo davno, ali za mene i mojih 20 i nešto kolega bio je to samo poslovni angažman. Nisam član stranke. Dogovorili smo tada 10 koncerata, a nas je bilo preko 20 glazbenika i osoba iz sportskog i kulturnog života. Za sve sam ispostavila fakture. Nakon toga dogovorila sam dva samostalna koncerta i ispostavila fakturu. HDZ nije nikad platio porez, ja sam sama platila. Sve sam dogovorila s Biancom Matković koja nas je zvala, a susret je bio u Vladi", pojasnila je Badrić dodavši da ju je prvi put oko angažmana zvao Franjo Arapović.

Uz bivšeg premijera, na optuženičkoj klupi u ovom slučaju su HDZ kao prva stranka optužena za korupciju, Mladen Barišić, bivši šef Carine i rizničar HDZ-a, vlasnica Fimi medije Nevenka Jurak, nekadašnja HDZ-ova blagajnica Branka Pavošević te bivši glasnogovornik Sanaderove Vlade i HDZ-a Ratko Maček.