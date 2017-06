Milijan Brkić, zamjenik predsjednika HDZ, u srijedu navečer izjavio je kako mu je drago što su se prestali gledati samo usko stranački interesi te da mu je drago što se napokon pružaju ruke zajedništva.

U izjavi koju je dao za Večernje vijesti Nove TV Milijan Brkić je ustvrdio: "Meni je drago, a i nama u HDZ-u je drago da je napokon prevladao razum i da su političari, odnosno kolege u HNS-u, shvatili da moramo biti odgovorni i ne gledati usko stranačke interese, a isto tako mi u HDZ-u smo ponudili ruku zajedništva."

Jasno je naravno da je trenutna koalicija samo pretpostavka, sve će se tek dogovoriti kad se sagledaju uvjeti i ispunjenje istih. Ne zna se još hoće li do toga uopće doći.

"Njihov prijedlog za pregovore, to je neka pretpostavka, dakle njihova suglasnost da idu u koaliciju - to je pretpostavka za pregovore o uvjetima. Partneri ne mogu razgovarati, nego to mora biti na partnerskim osnovama, fer i korektnim osnovama. Sigurno pet ili šest zastupnika ne može biti ekvivalent tolikim uvjetima koje oni traže", objasnio je Milijan Brkić.