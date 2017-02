U izbornu utrku Most ulazi s teretom da mora obraniti Metković i Omiš, a HDZ je na mukama s kandidatima kojima oko vrata vise optužnice ali nose pobjedu.

METKOVIĆ I OMIŠ - Most brani svoje baze

Ova dva grada baze su Mosta iz kojih je politička platforma nezavisnih lista velikim koracima izašla na nacionalnu političku scenu. Stoga je pitanje svih pitanja - hoće li Most uspjeti zadržati vlast u njima?



U Metkoviću je prije četiri godine mladi psihijatar Božo Petrov svrgnuo nakon 16 godina Stipu Gabrića Jamba, a Ivan Kovačić u Omišu HDZ-ovca Ivana Škaričića. Ovaj put na izborima neće sudjelovati Petrov i Kovačić zbog državnih funkcija koje obnašaju, no stari znanci su tu: Jambo je najavio svoju kandidaturu kao kandidat HSS-a za gradonačelnika Metkovića i tako se pridružio već potvrđenim kandidatima, HDZ-ovom Daliboru Milanu te Mostovoj Katarini Ujdur, koja obnaša dužnost gradonačelnice Metkovića nakon odlaska Petrova.



Most još nije izišao sa svojim kandidatom za Omiš. Hoće li i Ivan Škaričić biti kandidat HDZ-a još nije poznato, no u tom slučaju on bi bio još jedan s optužnicom oko vrata. Uskok ga, naime, tereti da je zlouporabom položaja i ovlasti, oštetio grad za 80.000 kuna, a prijavio ga je upravo Kovačić koji ga je, nakon dva desetljeća vladavine, uz pomoć ujedinjene oporbe uspio svrgnuti s čela Omiša. Kada je Škaričić ponovno izabran za čelnika tamošnjeg HDZ-a, odjeknula je Kovačićeva poruka partnerima u vlasti: "K'o vas je..!"

Što ako Most izgubi Metković?

Na parlamentarnim izborima u rujnu prošle godine u Metkoviću i Omišu HDZ-ova koalicija dobila je više glasova birača od Mosta.



Analitičar Žarko Puhovski smatra kako bi jedina nacionalna konzekvenca lokalnih izbora mogla biti ta da Most izgubi svoju bazu - Metković.



"Ako Most izgubi Metković i eventualno Omiš tada bismo mogli imati situaciju da Most pokuša izazvati krizu Vlade jer će se htjeti drugačije pozicionirati", ističe Puhovski.

SPLIT - HDZ (opet) s Oparom juriša na Banovinu

U drugom po veličini i "težini" gradu u Hrvatskoj, Splitu, za sada je najveća gužva pred golom gradonačelnika.



Mostov kandidat je Robert Pauletić, enigmatičar i putopisac s kratkom karijerom zamjenika ministra turizma dok HDZ u bitku za grad pod Marjanom reći put ide sa Androm Krstulovićem Oparom. SDP im suprotstavlja Aidu Batarelo, aktualnu splitsku dogradonačelnicu.



I Ivo Baldasar, sadašnji gradonačelnik koji se razišao sa SDP-om, u još će jednu izbornu utrku, a veliki "come back" najavio je i Željko Kerum uvjeren da ga Splićani opet žele za gradonačelnika. Planove će im pokušati poremetiti Marijana Puljak iz stranke Pametno.

ZADAR - Je li vrijeme za promjene?

Zadar je HDZ-ova utvrda, a u utrku za još jedan mandat na čelu Zadra mogao bi Božidar Kalmeta. Iako se donedavno nagađalo da bi se aktualni zadarski gradonačelnik zbog optužnica mogao povući, HDZ-ovci još važu jer na vagi je puno. Naime, HDZ bez Kalmete mogao bi ostati i bez Zadra. Predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Joso Nekić kazao je da odluke još nema ali da njihov kandidat neće biti "no name" te da je dobro poznat Zadranima.



Ako Kalmeta bude kandidat, glavna protivnica bit će mu SDP-ova Sabina Glasovac koja je poručila kako je spremna za bitku dok Most još nije nominirao svojeg čovjeka u utrci za Zadar.