Predstavnici Mosta nezavisnih lista u Dubrovniku su na konferenciji za novinare povodom lokalnih izbora komentirali aktualna politička pitanja.

''Nikako ne bi bilo dobro zbog razvoja županije, da ne postoji protuteža HDZ-u i zato je važno da građani izađu na izbore. Ja ću biti jaka politička figura na čelu županije, čovjek koji nema mentora'', rekao je Nikola Grmoja, kandidat Mosta za župana dubrovačko-neretvanske županije.

''Inzistrirat ću da novac koji je zarađen u ovoj županiji većim dijelom ostane ovdje'', kazao je.

Komentirao je nagađanja oko HNS-ovog ulaska u Vladu. Rekao je da se sada vidi da Grmoja ne bunca, kao što je pričao predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak.

''Po pouzdanim informacijama koje imama, tri zastupnika koja su činila klub HDZ-a su odbila biti dio nove vladajuće većine. Jedino što preostaje je formirati Vladu S HNS-om. Ivan Vrdoljak je već odlučio i to pokazuje ovaj njegov status sinoć objavljen na društvenim mrežama. Vidjet ćemo što će reći Predsjedništvo HNS- a u utorak. Ako se oni slože s tim HNS bi mogao biti dio te neke nove vladajuće većine. Mene zanima što o tome misle glasači HDZ-a'', kaže Grmoja.

Upitan je da komentira to što se Most naziva ''faktor nestabilnosti'', rekao je da su ''mogli kalkulirati i odmah ići na izbore'', no odlučili su ''da nije pošteno prema biračima da idemo ljeti na izbore. Očekujem da premijer izađe pred javnost i kaže da je destabilizirao Vladu, da se odrekao 15 ruku''.

Više o programu za razvoj lokalne zajednice govorila je kandidatkinja za zamjenicu župana Darija Pecotić iz Smokvice na Korčuli.

''U program smo uključili mjere kao što je izgradnja centra za nemoćne i strategije osobe, izgradnju heliodroma na Pelješcu i slično. Pozivam birače da izađu na izbore u nedjelju i da izaberu naš tim'', rekla je Pecotić.