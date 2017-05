Iz Mosta opovrgavaju informacije da bi netko od njihovih zastupnika mogao podržati novu parlamentarnu većinu HDZ-a. Jedinstveni smo, nesalomljivi, poručili su iz Metkovića čelnici Mosta Božo Petrov i Nikola Grmoja.

Nakon što su se pojavile informacije da bi nove ministre premijera Andreja Plenkovića mogli podržati neki od zastupnika Mosta, to je oštro demantirano iz Metkovića.



"Ne znam čemu sumnje, ni tko ih plasira jer je 15 zastupnika Mosta pokazalo da je jedinstveno kod glasovanja o ministru Mariću. Nas ne mogu kupiti, pokazali smo da smo nesalomljivi i to ćemo biti i dalje. Nemamo istrage koje se vode, ne trebaju nam ostavljati glasnogovornicu ili direktora na nekoj poziciji pa da podržimo većinu. Ako netko računa na ruke Mosta, a tu mislim na premijera, može slobodno izaći pred hrvatske građane i reći: malo sam se zaletio, lagao sam hrvatski narod, nemam većinu, destabilizirao sam vladu, ja vam se ispričavam, jer sam išao pokazati da sam nekakva faca, a sada moramo na nove izbore. Plenković vabi sve žive u Hrvatskoj, već je postao pomalo očajan i meni ga je malo žao",



Božo Petrov, predsjednik Mosta, kazao je da se svaka politička opcija kojoj je stalo do države mora spremiti za izbore jer je, kako je istaknuo, ovakvo stanje neodrživo.



"Andreja Plenkovića je strah izaći pred građane i reći da ga ocijene. Mislim da ga je strah to napraviti jer zna što će se može dogoditi na izborima i nakon izbora. Zato će on pokušati napraviti sve, ne vjerujem da postoji ta razina cijene koju on neće platiti samo da se ne dogode izbori", smatra Petrov.