Temperature su, za neke skupine kao što su kronični bolesnici i starija populacija, već povisoke. Donosimo najvažnije savjete kako doskočiti vrućim danima koji nam predstoje.

Liječnici kažu, već nakon 25 stupnjeva Celzijevih moramo tijelo prebaciti na ljetni režim prehrane, izlaganja suncu i tjelesne aktivnosti.

Kalendarski ljeto još nije stiglo. Ali kako se bliži, svakim danom je sve više kupača u Dalmaciji.

Mnogi žele potražiti osvježenje u moru. Temperature će idućih dana u pojedinm dijelovima biti blizu 30 stupnjeva. Dakle, prvi put ove godine prave ljetne vrućine.

Preporuke liječnika su standardne: izbjegavati izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana, piti dovoljno tekućine, koristiti i zaštitne kreme.

Onih pravih ljetnih gužvi zasad još uvijek nema kako u gradskim središtima tako ni na plažama. Ali tko ima priliku i kome ove temperature mora odgovaraju, bilo bi šteta ne iskoristiti zaplivati u prekrasnom moru.

Vikend za poželjeti iza nas

Iza nas je vikend kakav bi poželjeli i u srpnju, a i pred nama je nekoliko vrlo toplih dana. Zapravo, sigurno je da će na mjestima već od utorka biti vruće.

Iako će uglavnom prevladavati vedro, od sredine tjedna češće će se javljati nestabilnosti pa će ponegdje biti i onih ljetnih grmljavinskih pljuskova.

Inače nas očekuje sunčano vrijeme. Lijepo vrijeme podržava polje povišenog tlaka, u našoj blizini neće biti značajnijih fronti, iako po visini, uglavnom na kontinentu prema središnjoj Europi ima nestabilnog zraka.

Vedro i sunčano i dalje

Kod nas je i jutros, kao i protekla jutra, većinom sunčano, bez oblaka, te je ugodno toplo. U unutrašnjosti jutarnja temperatura iznosi od 10 do 15 ili 16, na Jadranu najčešće od 16 do 19 stupnjeva. Dan će uglavnom biti bez vjetra, na moru tek, puhat će slab do umjeren jugoistočnjak i jugozapadnjak.

Većinom vedro nastavit će se i poslijepodne, jedino u najzapadnijim krajevima i to možda lokalno se može dogoditi kakav ljetni pljusak. Vjerojatniji su zapravo u Sloveniji, no, kao što i sami znate, nebo baš ne poznaje granice. Bit će dosta toplo, pravo ljeto, očekuje se blizu 30 stupnjeva.

Sunčano i vrlo toplo pa i vruće očekuje se danas i u Slavoniji. Vjetar uglavnom slab, a temperatura većinom od 27 do 30 stupnjeva.

Posljednji dani svibnja i u gorju i na sjevernom Jadranu proći će u ljetnom ozračju. Sutra, pretežno sunčano i vrlo toplo. Na moru će puhati tek umjeren jugoistočnjak i jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 28 stupnjeva. U gorju možda tek mrvicu manje, ali isto dosta toplo.

Naravno da ni Dalmaciju neće zaobići ovo ljetno vrijeme. Bit će sunčano, vrlo toplo i vruće. Puhat će umjeren vjetar s mora, jugozapadnjak, a temperatura će biti između 27 i 29 stupnjeva.

I u srijedu potom većinom sunčano i u mnogim krajevima vruće. Poslijepodne su, uglavnom u sjeverozapadnoj unutrašnjosti mogući grmljavinski pljuskovi. Sunca će biti i u drugoj polovici tjedna, s tim da će ipak biti i nestabilnije nego do sad pa su mjestimice izvjesni ljetni, lokalni pljuskovi i grmljavina. I neće biti tako vruće kao sutra i u srijedu.