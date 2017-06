Ivo Sanader, bivši hrvatski premijer, koji tvrdi da je s vlasti otišao upravo zato što nije htio potpisati arbitražu sa Slovenijom, bio je gost Dnevnika Nove TV.

Gost Dnevnika Nove TV bio je Ivo Sanader, bivši premijer Republike Hrvatske, koji je s vlasti naprasno odstupio 1. svibnja 2009. godine.

"Hrvatska se nalazi u vrlo opasnom trenutku. Ovo je nakon Domovinskog rata i mirne reintegracije najozbiljnija situacija s kojom se suočavamo. Nije vrijeme da kritiziramo niti jednu Vladu, ako netko iz opozicije, Grmoja, Bernardić i slični imaju nešto za reći, neka kažu Plenkoviću“, rekao je Sanader.

"Nisam htio članstvo u EU kupovati teritorijem"

"Ovaj sporazum je bio meni ponuđen, ja ga nisam htio potpisati jer sam znao da predviđa većinu Piranskog zaljeva Sloveniji i onaj koridor koji je otprilike 166 kvadratnih kilometara. To je čisto otimanje hrvatskog teritorija. Borut Pahor mi je rekao da neće deblokirati pregovore ako na to ne pristanem. To su bili ti pritisci iz Europske unije, neki vrlo snažni lideri su rekli da mi imamo puno mora, a Slovenija ga ima malo, zašto ga onda ne bismo dali? To je smiješan argument, nije bilo ni jedan posto šanse da se na to pristane. Teza je bila da članstvo u EU nećemo kupovati teritorijem. Na na to nisam pristao, nažalost moja je nasljednica tri mjeseca nakon toga pristala", rekao je Sanader.

Na pitanje zbog čega se nije ostao boriti za hrvatske interese, Sanader kaže da jedan od najvećih vanjskopolitičkih planova bio ulazak u EU i NATO. "NATO sam ostvario tri mjeseca ranije, a za ovo se pokazalo da će perspektiva biti preduga jer nitko iz Europe nije bio spreman "pritisnuti" Sloveniju i natjerati Pahora da povuče blokadu Hrvatske", tvrdi Sanader.

"Dva" objašnjenja njemačkog stava

Na činjenicu da je Njemačka izrazila stav koji ne ide na ruku Hrvatskoj, Sanader kaže da su samo dva objašnjenja.

"Ili Njemačka ne zna da je Arbitražni sud do kraja i bespovratno nepovratno kontaminiran i kompromitiran ponašanjem slovenskog arbitra i slovenske predstavnice. Očekujem da će naša Vlada poslati snimku s prijevodom u kabinet njemačke kancelarke. No, ako oni to znaju, što pretpostavljam da znaju, treba vidjeti koji su to drugi razlozi za ovakvo priopćenje koje je apsolutno neprihvatljivo i mislim da će to naš premijer riješiti u razgovoru s kancelarkom", rekao je Sanader.

Ocjenjujući postupke vlada Jadranke Kosor i Zorana Milanovića u ovom postupku, Sanader je rekao da se Kosor hvalila da je ukinula slovensku blokadu koju "taj Sanader" nije mogao ukinuti.

"Sad vidimo da ga je ukinula tako da je dala teritorij. Nažalost, nije ga dala jer nam se dogodila ta sreća da se dogodio incident sa slovenskim arbitrom", rekao je Sanader, a na pitanje je li ona kriva, odgovorio je: "Apsolutno".

"Momci u službama, svaka čast"

Milanovića je pohvalio da je reagirao dobro, a pozvalio je i "momke u službama".

"Milanović je reagirao dobro, jer kad su službe otkrile tu aferu, momci u službama svaka čast, je naprosto reagirao dobro, predložio Saboru da Hrvatska izađe iz tog arbitražnog sporazuma i to je učinjeno", rekao je Sanader.

Pohvalio je i poteze Plenkovićeve Vlade, za koju je rekao da radi sve ono što treba napraviti. "Putem diplomatske mreže objašnjava našim partnerima u svijetu što je posrijedi, da je ovaj Arbitražni sud bespovratno kontaminiran i da ovaj show kojeg su danas izveli jednostavno ne vrijedi", rekao je Sanader.

Na pitanje očekuje li probleme u svakodnevnom životu, Sanader je rekao da ih nažalost očekuje. "Moramo napraviti jednu simboličku stvar. Još uvijek na ulazu u naš najsjajniji dvorac Trakošćan stoji spomen-ploča na događaj potpisivanja sporazuma između Jadranke Kosor i Boruta Pahora. Mi smo jedina zemlja za koju ja znam, koja ima ploču koja slavi poraz. Predlažem da se ta ploča makne", rekao je Sanader.

Podsjetimo, protiv Sanadera je, nakon što je bez objašnjenja napustio mjesto premijera, pokrenuto nekoliko kaznenih postupaka u kojima ga se optužuje za pet korupcijskih afera teških desetke milijuna kuna, no dosad nije donesena niti jedna pravomoćna presuda.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr