"Jučerašnji sastanak u Fondu završio je neuspješno i sada smo u pat-poziciji. Izjave Fonda i Ministarstva da ne zaustavljaju Karepovac nisu istina", rekao je Baldasar na izvanrednoj konferenciji za novinare.

"Oni su izjavili kako im mi nismo dostavili dokumentaciju, a mi tvrdimo kako to nikako nije istina", dodao je Baldasar.

Iz Fonda su u ponedjeljak priopćili kako im su im tek taj dan predstavnici Grada Splita dostavili projektnu dokumentaciju za sanaciju prve faze odlagališta Karepovca po kojoj će se izraditi tehnički dio dokumentacije za nadmetanje te da je tu dokumentaciju potrebno uskladiti s novim Zakonom o javnoj nabavi, provesti istraživanje tržišta i savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

"Fond ne zaustavlja sanaciju Karepovca. Dapače, želimo da se steknu svi uvjeti kako bi što prije počeli radovi jer smo svjesni problema koje Grad Split ima s odlaganjem otpada", istaknula je u priopćenju načelnica Sektora za zaštitu okoliša tog fonda Aleksandra Čilić te dodala da njihov ugovor s Gradom datira još od 2005. godine.

Po Baldasarovim riječima, projekt sanacije Karepovca pokrenut je 2006. godine, a u zadnje tri godine je revitaliziran i postoji dokumentacija koja je dostavljena, ali ta dokumentacija, kako je objasnio, nije usklađena s državnom dokumentacijom.

"Strategija radikalno promijenjena"

"Mi smo sve radili na temelju prethodnih propisa i prethodne strategije države u vezi s gospodarenjem otpadom, ali ta je strategija u prosincu prošle godine u jednom dijelu radikalno promijenjena. U drugom dijelu nije valjana i Fond je u pravu kad kaže da moramo uskladiti dokumentaciju, ali to ne znači kako moramo baciti sve što smo radili", objasnio je Baldasar.

Najavio je za 23. veljače izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća o odlagalištu Karepovcu na koju će biti pozvani predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ekoloških udruga i Splitsko-dalmatinske županije.

Istaknuo je kako - ako prihvate njihov uvjet - na odlagalištu Karepovcu moraju projektirati, pripremiti i izgraditi sortirnicu, pogon za obradu otpada i kompostanu dok se ne ne napravi regionalni centar Lećevica. Ali izgradnjom tih objekata na Karepovcu, to odlagalište neće biti zatvoreno, "a mi smo za potpunu njegovu sanaciju i prenamjenu u zelenu površinu i park-šumu i u tomu se slažemo s tijelima Splitsko-dalmatinske županije", rekao je Baldasar.

Istaknuo je da bi izgradnja objekata na Karepovcu stajala između 50 i 80 milijuna kuna, a nije potrebno trošiti taj novac jer bi sve te aktivnosti trajale gotovo dvije godine, što nema svrhe jer je otvorenje prve faze regionalnog centra Lećevice najavljeno za 2019., a druge faze za 2020. godinu.

"Nepotrebno je graditi te objekte na Karepovcu jer Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija su suglasni da se gradi regionalni centar Lećevica koja je u visokoj fazi pripremljenosti, ali sada je ponovno zaustavljen nastavak aktivnosti glede Lećevice. Ja to ne mogu razumjeti i Lećevicu su očito blokirali to ministarstvo i fond", smatra Baldasar.

Baldasar se pita: "Postoje li sumnje da oni (to ministarstvo i fond) na ovaj način žele od Karepovca trajno napraviti Regionalni centar umjesto Lećevice?"

"Ja ne mislim da je to intencija tog ministarstva i fonda, ali oni ne razumiju kako je Karepovac u dijelu Splita i okružen je kućama te ga moramo sanirati zbog obveze prema stanovnicima", upozorio je.

"Neusglasje HDZ-a i Mosta"

Odgovarajući na novinarska pitanja, Baldasar je rekao kako mu je prije mjesec dana ministar Slaven Dobrović 'u konzulativnom smislu' spomenuo kako u Hrvatskoj postoji tvrtka Tehnix koja ima iskustva s proizvodnjom mobilne tehnologije kakvom bi se moglo koristiti na odlagalištu Karepovcu.

Ta hrvatska tvrtka proizvodi tehnologiju za gospodarenje otpadom, strojeve i opremu za zaštitu okoliša.

"Ministar mi nije rekao kako trebamo kupiti tehnologiju od te tvrtke, nego je spomenuo kako bi bilo korisno posavjetovati se s njom jer tvrtka ima iskustva u proizvodnji mobilne tehnologije", izjavio je Baldasar i dodao kako smatra da se na Karepovcu ne može primijeniti nikakva mobilna tehnologija jer se ondje na godinu odlaže 100.000 tona smeća i jedino je rješenje njegova sanacija i potpuno zatvaranje.

Po njegovu mišljenju, prijepori glede odlagališta Karepovca i Regionalnog centra Lećevice su "posljedica nesuglasja između HDZ -a i Mosta".

"U Vladi postoje dvije struje koje se ne mogu dogovoriti o tome, a mi smo kolateralne žrtve", istaknuo je Baldasar i dodao kako mu se sve to čini "kao ucjena Splitu".

Na pitanje kako komentira izjavu Mostova kandidata za splitskoga gradonačelnika Roberta Pauletića da će kao gradonačelnik "sa svojim ministrom" Slavenom Dobrovićem riješiti problem Karepovca u Splitu, Baldasar je odgovorio kako je to "politički deplasirana izjava" jer bi netko drugi mogao reći kako ima "svojeg ministra za Inu pa ćemo svi s njim kupovati naftu." (Hina)