Svaka odluka Plenkovićeve Vlade očekivano nailazi na kritike aktualne oporbe. Zadnju lavinu izazvalo je vrludanje s cijenom plina i struje od strane Mostova ministra zaštite okoliša Slavena Dobrovića.

Bivši ministar gospodarstva i predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak tu je temu komentirao gostujući u Dnevniku Nove TV.

Iz Vlade tvrde kako još nemaju računicu poskupljenja struje i plina? Vi tvrdite da ona postoji, koja je to računica i na čemu se temelji?

To vrludanje najviše zbunjuje hrvatsku javnost. To je dokaz da kao što bi Dalmatinci rekli, HDZ u kupe, a Most u špade. To se ponavlja u cijelom nizu primjera već nekoliko mjeseci. U četvrtak se mora donijeti odluka koliko će plin poskupjeti u sljedećih godinu dana. Plin će sigurno poskupjeti iz dva razloga. Tržište je skočilo, a energetski sustav nije normalno vođen. To je teško voditi. Imate toplinsku energiju, struju, plin, naftu, a budući da se vladajući ne bave time, skokovi na tržištu ih iznenade. Procjenjujem da će plin poskupjeti biti više od 20 posto. To je politička odluka Vlade, a nakon toga moraju se donijeti kompenzacijske mjere kako pomoći socijalno ugroženima i industriji. Dogodio se skok na tržištu, a nemamo dovoljno vlastite proizvodnje. Podsjećam, i Most i HDZ su bili protiv novih projekata proizvodnje.

Vaš prethodnik Čačić tvrdi da HERA i HROTE u vašem mandatu (na staru godinu) uopće nisu trebale potpisati ovu skupu cijenu obnovljivih izvora energije. Da ste tada pratili situaciju i da je potpisano dva dana kasnije - danas ne bismo bili u problemu. Koliko ste vi odgovorni?

Nema tu nikakve odgovornosti. To je odgovornost od 2009. godine. Kao što su novci dobiveni za LNG terminal odgovornost zadnje četiri vlade, tako je zajednička odgovornost i za udio obnovljivih izvora energije. Ja sam smanjio sa 1200 MW na 740 MW

Uštedio sam 7 milijardi kuna, nisam mogao više od toga. Neznalice se u pravilima bave drugim ljudima. Nikad nisam prozivao svoje prethodnike, nego sam smanjio cijenu plina.

