"Na temu plina intenzivno se pregovora ovih dana i još je prerano reći rezultate. Mi u Vladi činimo sve ne bismo li u pregovorima između naših proizvođača, našeg novog regionalnog opskrbljivača i niza lokalnih opskrbljivača došli do rješenja koje će za građane praktički značiti ostajanje na istoj cijeni", rekao je Slaven Dobrović, koji u Bruxellesu sudjeluje na sastanku EU Vijeća za promet, telekomunikaciju i energiju, koje raspravlja o energetskim temama.

Ministar nije želio podrobnije govoriti o pitanju cijene plina. "Još je rano da bi se dali detaljni odgovori, uskoro će se prezentirati modeli i vidjet će se gdje se tko i koliko pomaknuo u odnosu na ono što može. Idemo za tim da zaštitimo potrošače, a odluka se može očekivati vrlo brzo", rekao je ministar.

O poskupljenju plina Vlada bi odluku trebala donijeti početkom ovoga tjedna, pri čemu će to povećanje pokušati ublažiti smanjivanjem udjela u cijeni koji imaju tranzitni i transportni troškovi, troškovi skladištenja, a pokušat će se utjecati i na cijenu koju HEP plaća Ini za domaći plin. Smatraju također da prostora za uštede ima i kod marži lokalnih distributera.

U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike ustvrdili su krajem prošloga tjedna da bi bez tih mjera, o kojima se ovih dana intenzivno razgovara, plin od 1. travnja poskupio za 23 posto, budući da njegova tržišna cijena u zadnje vrijeme raste. Toliko bi poskupljenje, prema neslužbenim izračunima, za građane značilo u prosjeku ukupno 670 kuna godišnje više na računima za plin. No, koliko će točno plin poskupjeti s početkom travnja za sada se točno ne zna.

Na upit je li na pomolu rješenje za otkup MOL-ovih dionica i je li o tome razgovarao s mađarskim kolegom, ministar Dobrović je rekao da nije o tome razgovarao.

"Nije bilo o tome razgovora. Razmatraju se modeli sukladno kriterijima koji su usvojeni na sjednici Savjeta (za pregovore s MOL-om o mogućem otkupu dionica Ine) i to je proces koji traje", rekao je.

Što se tiče cijene otkupa dionica Ine, Dobrović je rekao da je potrebno puno toga napraviti da bi se došlo do odgovora na to pitanje i da će se za to trebati angažirati posebni savjet. (Hina)