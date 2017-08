Tijekom noći buknulo je desetak požara na benkovačkom području te oko Pakoštana, Svetog Filipa i Jakova, Vrane i Turnja. Sumnja se da su požari podmetnuti, a udisanjem dima lakše je ozlijeđeno nekoliko vatrogasaca.

"Imamo desetak požara koji su planuli sinoć i gasimo ih cijelu noć. Većina tih požara je pod kontrolom, ali ih ima još dva-tri koji nisu, uglavnom na benkovačkom području", rekao nam je Željko Šoša, zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

Šoša trenutno s policijom obilazi požarišta, a sumnjaju da su požari podmetnuti. "A slušajte, ako vam u dva sata, od 20 do 22, plane deset, petnaest požara, teško da može biti što drugo razlog", kaže Šoša.

Tijek događaja pratite u nastavku.

11:31: "Jako je kritično, ne mogu sada razgovarati", kratko nam je rekao Željko Šoša, zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županija.

Sa Šošom smo razgovarali i tijekom jutra dok je obilazio opožarena područja u okolici Benkovca, kada nam je rekao da je većina požara koji su planuli u nedjelju u noći stavljena pod nadzor, no da požari oko sela Lepuri i Bulić još uvijek nisu pod kontrolom.

U međuvremenu je pojačala i bura koja otežava gašenje, no zračne snage još uvijek uspijevaju pomagati gasiteljima na zemlji.

11:10 "Od sinoć na zadarskom području ponovno gori. U samo nekoliko sati, od 22 sata, buknuo je požar na nekoliko lokacija. Nalazimo se u Vrani, tu je dosta veliki dim, aktivan je požar. Sve što možete vidjeti iza su vinogradi. Nekoliko zrakoplova se bori ne bi li sačuvali te vinograde da vatra ne zahvati cijelu mrežu koja ih natkriva jer će sve izgorjeti ako ih zahvati", rekla je Barbara Štrbac, reporterka Nove TV, koja se izravno javila s požarišta u okolici Vrane.

Štrbac kaže da je dobar dio opožarenog područja miniran te se povremeno čuju detonacije zaostalih mina.

"Noćas je gorjelo i u Turnju, vatra je došla do kuća i plastenika, ali to se uspjelo obraniti. Veliki je požar i na području Benkovca, puše bura ali nije toliko jaka da bi onemogućila zračne snage da pomognu zemaljskim vatrogasnim snagama u borbi protiv ove vatrene stihije koja je zaista velika na nekoliko mjesta i nadljudski napori se ulažu ne bi li se sve to držalo pod kontrolom", rekla je Štrbac, dodajući da svi mještani s kojima je razgovarala sumnjaju da su požari podmetnuti.

"Svi sumnjaju da su požari podmetnuti jer kažu da je nemoguće da u trenutku kada se najavi bura na nekoliko mjesta istodobno planu požari. No, to je već posao za policiju", kaže Štrbac koja će se i dalje javljati s požarišta na tom području.

10:30 Barbara Štrbac, reporterka Nove TV, nalazi se kod Vrane gdje se gasitelji bore s požarom. Štrbac javlja da se s požarišta čuju eksplozije mina.

10:00 Sedam protupožarnih zrakoplova Oružanih snaga uspjelo je staviti pod nadzor požar kod Turnja u ponedjeljak ujutro te su nastavili gasiti požarišta u okolici Benkovca.

MORH je objavio da na nekoliko izdvojenih požara kod Benkovca djeluju četiri Canadaira CL-415 i četiri Airtractora AT-802, a u nastavku djelovanje zračne snage će preraspoređivati djelovanja na najkritičnijim područjima i sukladno prioritetima gašenja.

7:30 Požari na benkovačkom području, oko sela Lepuri i Bulić, još uvijek nisu pod kontrolom, dok većina ostalih jest. Kuće u kojima ljudi žive, kaže Šoša, nisu ugrožene, no u selu Kožlovac vatra tinja u jednoj napuštenoj kući. Te požare trenutno gase i tri kanadera.

Ozlijeđeno nekoliko vatrogasaca

Ministarstvo obrane izvijestilo je da su zračne snage na više požarišta u Zadarskoj županiji te da je najveća koncentracija snaga na požarištu kod Turnja gdje je vatra došla do kuća. Na požarištu su tri Canadaira CL-415 i četiri Airtractora AT-802. Jedan Canadair upućen je i na gašenja požara kod Benkovca, gdje gori na nekoliko lokacija.

Nekoliko gasitelja ozlijeđeno je u gašenju, no Šoša kaže da ozbiljnijih ozljeda nema. Uglavnom se radi o ozljedama dišnog sustava zbog prekomjerna udisanja dima.

Iz Hrvatskog autokluba javljaju da je zbog požara zatvorena državna cesta DC56 Kožlovac – Lišane. Zatvorena je i županijska cesta Perušić Benkovački – Kolarina te lokalna cesta Vrana – Ceranje.

Cijelu noć je gorilo i na području Pakoštana, Vrane, Svetog Filipa i Jakova, Turnja...

Upravo je požar kod Turnja tijekom noći zaprijetio i kućama, no vatrogasci su ga uspjeli zaustaviti i trenutno su kuće obranjene, no vatra još uvijek nije ugašena.

Još uvijek gori na Promini i Svilaji

Vatrogasci su u noći sa nedjelje na ponedjeljak dežurali na požarima na Promini i Svilaji koji još nisu lokalizirani, a sinoć je gorilo i kod vodotornja u Kistanjima, doznaje se iz šibensko-kninskog Centra 112.

Na Promini je preko noći dežuralo 42 vatrogasaca sa devet vozila, a na Svilaji su noć provela četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila.

Zapovjednik županijskih vatrogasaca Darko Dukić u nedjelju je kazao kako su požari pod kontrolom i u fazi dogašavanja pa jake vatrogasne snage još ostaju na terenu.

Sinoć nešto iza 23 sata izbio je novi požar kod vodotornja u Kistanjama. Na intervenciju su izašli vatrogasci iz DVD-a Kistanje i DVD-a Ervenik sa pet vatrogasaca i dva vozila, a požar je lokaliziran jutros oko pola dva da bi se oko pola šest ponovno aktivirao. (Hina/S.Ve.)