Davor Mihaljević, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploče, putem društvenih mreža zatražio je od svih Pločana, bez obzira na njihovu stranačku pripadnost, da lobiraju protiv namjere Ministarstva obrane da se vojska vrati u vojne objekte u Pločama koji su već godinama napušteni i za koje Grad ima vrlo ozbiljne civilne planove.

Njegov potez je tim zanimljiviji jer je Mihaljević član Županijskog odbora HDZ-a, stranke koja je na vlasti i čiji čovjek vodi Ministarstvo obrane. Unatoč stranačkoj povezanosti Damir Krstičević, ministar obrane, potpuno se oglušio na pozive na razgovor koje su mu predstavnici Ploča uputili.

"Bez obzira na to koja je vlast, nama je ovo važno jer to znači perspektivu razvoja Ploča. Vrati li se vojska u te objekte svi naši planovi padaju u vodu", kaže Mihaljević za Dnevnik.hr.

Mihaljević tvrdi da je vraćanje vojske u napuštene vojne objekte u Pločama zacrtano u tekstu Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga koji bi se do travnja trebao naći na potvrđivanju u Vladi. "Saznali smo za to kroz razgovore i dopise s resornim ministarstvima i državnim tijelima. Tako smo i saznali da ministar Krstičević ide dalje s tim iako to bitno utječe na razvoj našeg grada. Pokušali smo s njim razgovarati, pisali smo im dopise, ali nismo dobili nikakav odgovor", kaže nam Mihaljević.

Prema Prostornom planu i Planu razvoja Ploča određeno je da se na području nekadašnjih vojnih objekata uz obalu koji su, kako kaže Mihaljević, napušteni i devastirani, izgradi nautička marina s 400 vezova s hotelsko-turističkim objektima. "Prirodno zaštićen zaljev interesantan je za ulaganje mnogim korporacijama koji su već na svjetskom tržištu, a Grad Ploče je dosad uložio milijunski iznos u rješavanje granice pomorskog dobra, raznih elaborata, procjena i idejnih projekata", kaže Mihaljević.

Na području vojarne Neretva koja se nalazi na 65.000 četvornih metara, koja je opremljena kompletnom infrastrukturom i zgradama, u planovima za aktivaciju tog prostora moguće je sve, od staračkog doma, objekata usmjerenih palijativnoj skrbi, dnevne bolnice i slično. Za to, kaže Mihaljević, postoji interes građana i investitora koji su predstavnicima gradskih vlasti razgovarali u nekoliko navrata, no ustraje li MORH u namjeri da vrati vojsku u te objekte, svi im planovi padaju u vodu.

Spomenutu vojarnu Neretva i luku u Pločama Ministarstvo obrane navodi u dokumentu "Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga od 2015. do 2024. godine" kao objekte koje MORH planira napustiti do 2019. godine.

Vrati li se vojska u napuštene objekte, Mihaljević kaže da bi to za Pločane značilo veliko - ništa. "Za pet radnih mjesta u kuhinji vojarne i pet na održavanju sljedećih 30 godina ne bi bilo zapošljavanja, osim ako tu satniju vojske ne bi isključivo sačinjavali momci i djevojke s područja Grada Ploča, što je nemoguće", kaže Mihaljević.

O novom Dugoročnom planu razvoja OS i planovima ministra Krstičevića za Ploče upitali smo i Ministarstvo obrane, no odgovor još nismo dobili.