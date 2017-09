Savjetnik Predsjednice i umirovljeni admiral Davor Domazet Lošo komentirao je odnose Slovenije i Hrvatske, a na njegove se izjave zatim osvrnuo SDP-ov Bojan Glavašević.

Umirovljeni admiral HV-a Davor Domazet Lošo komentirao je izvanrednu sjednicu slovenskog parlamentarnog odbora za obranu posvećenu "spremnosti vojske da provede arbitražnu presudu o granici s Hrvatskom", rekavši kako "ne zna zašto hrvatska politika uopće pristaje na sustavno slovensko ucjenjivanje".

"U geostrateškom smislu, Slovenija je samo privjesak Hrvatske i ništa više od toga. I to bi hrvatska politika nakon 2000. godine konačno trebala shvatiti. Na takvo 17 godina dugo ucjenjivanje Hrvatske, koje zapravo traje još od Domovinskog rata, može odgovoriti na jedini način na koji oni razumiju - a to je za oktavu više", rekao je Lošo. Govoreći o oružanoj sili rekao je kako su u Sloveniji imali simulirani rat.

"1985. godine u Ljubljani su se sastali slovenski i srpski intelektualci, srpski predvođeni Dobricom Ćosićem. Dogovorili su se da će Slovenija napustiti Jugoslaviju, a Srbija od njezinih ostataka napraviti Veliku Srbiju", rekao je umirovljeni admiral i zapitao se "čime bi oni nama uopće prijetili".

Lošo, inače član Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice RH, poručio je u razgovoru za Direktno.hr i da Hrvatska ima najbolje pješake na svijetu. "Hrvatski bi pješaci za 48 sati mogli ući u Ljubljanu", zaključio je.

Ipak, odgovarajući na pitanje kako bi Hrvatska trebala reagirati na ovu situaciju, odgovorio je da ne treba ništa zaoštravati jer "gospodari kaosa hoće kaos u Hrvatskoj".

"U tom kontekstu treba gledati sve ovo što se događa, od požara do ploča, fašista, antifašista, ustaša, ne-ustaša, i svega ostaloga. To je unutarnji kaos, i Slovenija to hoće iskoristiti jer joj se čini da je Hrvatska slaba", poručio je.

Na njegove izjave na Twitteru se osvrnuo SDP-ov zastupnik Bojan Glavašević.

"Autom smo u Ljubljani za 1,5 h - za dobar koncert, drage ljude i veselje. A brkatim generalima i ostalima željnim rata mogu samo reći - odj***te", napisao je.