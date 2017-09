Božo Petrov, predsjednik Mosta, bio je gost Dnevnika Nove TV te je, između ostalog, objasnio zbog čega ga je šokirala rečenica koju je Andrej Plenković izgovorio u petak u Saboru.

U četvrtak je održan sastanak kod premijera svih parlamentarnih stranaka oko problema sa Slovenijom. Što ste tamo čuli i je li točno da će za daljnje pregovore ipak temelj biti arbitražna odluka?

Za nas pravorijek arbitraže nije valjan, a i Sabor je jednoglasno donio odluku da izlazimo iz arbitraže jer je kontaminirana. Možemo reći da je HDZ najodgovorniji za sadašnju situaciju. Ne samo zato što danas upravlja državom, nego zato što je upravo on ugovarao ovu arbitražu. Tada je Hrvatska procijenila da je vitalni interes Hrvatske da se pravorijek ne donese do ulaska u Europsku uniju. Dakle, oni su znali kako će arbitraža završiti i da će to biti nepovoljno.

Ali sad se tumači da je to zapravo povoljna odluka?

To možda mogu tumačiti oni koji su na vlasti jer im to odgovara. Mi želimo da dijalog bude otvoren i transparentan prema hrvatskoj javnosti.

Spominjali ste kondominij. Kako bi to izgledalo?

Zatražio sam da nam se kaže koji je zajednički privremeni režim do finalizacije ili dogovora ili neke nove arbitraže.

Što ste tamo čuli, je li premijer dao neki konkretan odgovor ili platformu kako bi ti pregovori izgledali?

Moram se tu malo nasmijati jer su mi neke stvari čudne. Jučer je ispalo da smo došli na razgovor gdje predsjednik Vlade traži dozvolu ili konsenzus da može razgovarati sa svojim kolegom iz Slovenije. To mi je čudno zato što kada se odlučio prodavati HEP, najvažnija energentska tvrtka u Hrvatskoj za koju možemo jamčiti da će postojati i idućih sto godina, tada nije pitao dozvolu niti od partnera u Vladi.

Bili ste u Vladi dok se donosio lex Agrokor. Hoće li na kraju država to ipak skupo platiti, s obzirom na to da su stigle tužbe od Sberbanka?

Šteta se dogodila većinom nakon što se donio zakon u Saboru iz razloga što smo vidjeli, evo na primjer jedan od problema je roll up model gdje se jamčilo značajno više za ulaganje i povrat novca onima koji ulažu nakon toga u Agrokor. Hrvatska javnost nema pojma koliki je dug Agrokora. Nije se krenulo restrukturiranje, kasni se tri do četiri mjeseca. Ono čega me je strah, ne želim da se kupuje vrijeme odlaganjem svega što su obećali, od izvješća do planova za restrukturiranje, da bi se možda ponovila priča od polovice devedesetih i famozne pretvorbe i privatizacije. To je ono što moramo izbjeći.

Prijavili ste Ivicu Todorića i upravu. Imate li ikakvih informacija kako taj proces ide?

To ćete morati pitati predsjednika Vlade, tu je on poprilično nejasan. Dakle, nama je jasno rekao da se to ne želi raditi. Opravdao je to predizbornom kampanjom koja nije bila predizborna kampanja. Pa je onda usred predizborne kampanje on kao Vlada donirao pet milijuna kuna DORH-u upravo za taj slučaj. Ono što me danas šokiralo, što sam čuo u Saboru u trenutku kada se započinjalo Aktualno prijepodne, je rečenica Andreja Plenkovića: "Mogu što hoću."

Kako vi tumačite tu rečenicu?

Stvarno sam mislio da je to rečenica koju nikad više neću čuti u Saboru. Za mene je to relikt tamnih, mračnih, nesretnih vremena. Ivo Sanader, koji je stvarno radio što je htio, a to se vidi po svim njegovim postupcima i sudovima koji su nakon toga išli, nije se usudio to reći. Ne želim da Hrvatska iz nekog demokratskog parlamentarnog sustava krene u sustav prosvijećenog apsolutizma ili diktature.

Koja je platforma sada Mosta, na čemu ćete dalje inzistirati?

Sve naše inicijative i borbe bile su upravo iz tog razloga. I jačanje transparentnosti, borba za manju administraciju i učinkovitiju državu.

Imali ste i vi svojih gafova, primjerice s vašim kumom. Kako ćete izbjeći dojam da ste nevjerodostojni? Da ste, kad ste bili u vlasti radili ste jedno, primjerice izglasali porez na nekretnine, a sada ste tražili da se taj porez ukine?



Glasali smo za porez na nekretnine ono što nam je predstavio ministar financija. A to je da će to biti zamjena za komunalnu naknadu, da porezno terećenje neće porasti, znači da neće apsolutno na nikakav način ići s novim nametom na građane. To je zapravo ovo što su sada napravili nakon godinu dana.

Znači, Zdravko Marić vas je obmanuo?

Zdravko Marić je rekao meni i svim drugim saborskim zastupnicima Mosta da se neće dogoditi novi namet i da je to zamjena za komunalnu naknadu. A nakon što smo sve izračunali i vidjeli da je puno šira porezna baza, da vam ostaje mnogo prostora da povećate namete, tražili smo da se ukine odredba o tome.