Tonino Picula, zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu, za Dnevnik Nove TV je komentirao presudu Arbitražnog suda, kao i razloge zbog kojih je baš Njemačka uputila poruku koja ne ide na ruku službenom Zagrebu.

Bili ste šef diplomacije u Vladi Ivice Račana kada je s Drnovšekom dogovoreno da Slovenija dobije 80 posto Zaljeva i izlaz na međunarodne vode. Kako gledate na današnju odluku Arbitražnog suda?

Očito se povijest na neki način ponavlja. Sporazum Drnovšek-Račan dogodio se na samom početku našeg intenzivnog puta prema Europskoj uniji i nije mogao proći zbog otpora političke i stručne hrvatske javnosti. Međutim, već su u tom sporazumu bili određena ograničenja do kojih hrvatska strana u pregovorima može ići. Što se tiče Sporazuma o arbitraži kojeg smo prihvatili 2009. godine, u samom finalu pregovaranja o članstvu u Europskoj uniji, doista smo na to bili primorani, ali se također pokazalo da je riječ o jednom od neuspješnih postupaka, odnosno načina da se ustanovi hrvatsko-slovenska državna granica.

Jeste li kao zastupnik u Europskom parlamentu do sada otvarali ovu temu u toj instituciji?

Ne, to do sada ni na koji način nije bio predmet zanimanja, a još manje otvorenog interesa ili stavljanja na dnevni red bilo kojeg odbora Europskog parlamenta ili plenarne sjednice. Međutim, uskoro će se u Strasbourgu na plenarnoj sjednici sastati kolegij povjerenika, čut ćemo od strane Europske komisije na koji način ona doživljava ovaj sporazum, odnosno presudu arbitraže koju Hrvatska odbacuje, a Slovenija prihvaća.

Što očekujete od ovog sastanka u Strasbourgu?

Interesantno je da Komisija nije odmah reagirala. Danas je sudac obrazložio presudu, međutim još nema službenih reagiranja iako su to sebi dozvolili razni pojedinci, čak i Vlade, utjecajni političari u Europi, ali sama Europska komisija se još nije oglasila. To je i neki znak da se ipak čeka da prođe neko vrijeme kako bi se zauzeo neki trezveniji odnos jer mislim da Europskoj uniji u ovom trenutku u kojem se ona nalazi, ne odgovara da se na bilo koji način dižu tenzije upravo u ovom dijelu Europe. Na kraju krajeva, svi znamo da za međudržavne sporazume EU, odnosno Europska komisija nije u nadležnosti. Vjerujem da će ona i dalje nastojati pronaći neku vrstu medijacije između Ljubljane i Zagreba da ne dođe do eskalacije.

Kako tumačite poruku iz Njemačke?

Mislim da ona reflektira loše odnose, odnosno nedovoljno dobre odnose između Zagreba i Berlina koji traju već godinama. Zanimljivo je da je Angela Merkel sebi dopustila da da uputu, odnosno stav njemačke Vlade i prije nego što je sama presuda bila objavljena. Mogla je sačekati samu objavu, pa onda komentirati. Ovako je odmah poslala poruku prije svega Zagrebu, a manje Ljubljani. Naša diplomacija bi se nad time trebala zamisliti i početi djelovati tako da se anulira efekt koji može protivljenje ili neraspoloženje Njemačke imati na doživljavanje opravdanog hrvatskog odbijanja presude Arbitražnog suda.

