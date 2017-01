Iako je siječanj - počela je podjela božićnica za oko 68,5 tisuća Splićana. Umirovljenici dobivaju najmanje. Tek sto kuna. I još jednom upozoravaju na mizerne mirovine. Splićani su jučer svoj božićni poklon-bon čekali u redovima.

"Po ure! gužva je. Nezaposleni imaju prednost, mi penzioneri čekamo", kazala nam je Neda Perković. S tim papirićem idu se u trgovine, gdje umirovljenici mogu potrošiti sto kuna, nezaposleni 200, a korisnici socijalne naknade - 300 kuna. Svi oni koji imaju pravo na božićnicu mogu ih podići u gradskim kotarevima svakog radnog dana od 9 sati do podneva.

"Evo, sad ću ići u dućan i kupit kruva i šećera mlika i jogurta, i to je to. Ostat će mi sutra bar 50 lipa", kazala je smijući se Marija Begonja. Po bon će i Radoslav Goljanin. "Malo uzet spize, manistre, cukra, i kave i doviđenja. to je sve. Sto kuna? Šta moš kupit za sto kuna? Ništa!" I sam priznaje - život umirovljenika u Splitu je itekako težak. "Sa dvi iljade i sto kuna nemogu preživit. Sin me spasi, i nevista, da nema njih bija bi gladan!"

Grad je odluku o podjeli bonova donio još prije Božića i za to je osigurao oko osam i pol milijuna kuna. "Nemam šta govorit. Spustit se na ovo pa niti za blagdane ovo dat nego sad. A dobro je da ne bude gore. Čuvajte se vi dico da vama bude lipo!", kaže Marija Begonja.

"Nadam se da su ljudi svjesni da nakon odluke Vijeća postoji period procedure, dakle treba napraviti ugovor sa svim trgovinama, treba napraviti popise ljudi, tiskati bonove...", ističe Damir Čosić Roda iz gradskog kotara Sućidar.

A bonovi će se dijeliti sve do 10. veljače.

