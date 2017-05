Rezultati na lokalnim izborima odrazili su se i na atmosferu u SDP-u, gdje nisu više "fini" jedni prema drugima. Stranački dužnosnici počeli su i javno prozivati za odgovornost Davora Bernardića.

U stranačkom stožeru je nakon prvog kruga lokalnih izbora sve odisalo na poraz, a predsjednik SDP-a Davor Bernardić govorio je o pobjedi. A danas o porazu na Facebooku progovara bivši ministar i član Predsjedništva Mirando Mrsić.

"...izostale su konkretne mjere na pripremi naših kandidata na terenu, ali i motivacija članova. To je bila zadaća rukovodstva i u tome su podbacili. Iako je predsjednik stranke bio prisutan na terenu - stranci za pobjedu treba daleko više od slikanja i druženja s građanima. U prvom redu jasna vizija, jasne politike i poruke te jedinstvo stranke bez dijeljenja na 'naše' i one druge. Mislim da su očekivanja naših članova puno veća i da svi imamo odgovornost i dužnost učiniti SDP boljim."

Erik Fabijanić, predsjednik Glavnog odbora SDP-a, kazao je: "To je njegov osobni dojam, rukovodstvo ne radi izbore, to sve radi lokalna razina. Rukovodstvo može samo koordinirati te aktivnosti". Mrsiću su preko Facebooka uz poruku "nema raspadanja" odgovorili i Željko Jovanović te Franko Vidović. No, daleko je SDP od pobjede.

"Upravo zbog činjenice da smo se više bavili sami sobom nego našim politikama pomalo smo zbunili i razočarali naše birače", konstatirao je Vojko Obersnel. Stranački matematičar Arsen Bauk računa na dvije županije i dva središta županija. To su imali, to će zadržati. "Uvijek je bio običaj da je za dobre rezultate na lokalnim izborima zaslužna lokalna razina, a za loše rezultate onima koji su ih ostvarili kriva jenacionalna razina - ali globalno, ovo su bili isključivo lokalni izbori", kazao je Bauk.

Stranka je izgubila puno vijećnika i u gradovima i u županijama, ali i u nižim lokalnim jedinicama. Po izabranim vijećnicima se mjeri snaga stranke - po svakom vijećniku stranka dobiva novac iz proračuna. "U nekim mjestima imamo manje, negdje isto, negdje više vijećnika, a razlozi su objektivne i subjektivne naravi", navodi Bauk.

Naša je računica nije tako optimistična. U 20 županijskih skupština SDP je imao 151 vijećnika. Nakon nedjeljnih izbora imaju ih 125. Dakle, u svim županijskim skupštinama ukupno su podbacili za 26 vijećničkih mjesta.

"Kad uzmemo sve općine, gradove i županije mi smo na 23 posto, upravo kako pokazuju ankete, a u Zagrebu smo pali", rekao je Rajko Ostojić, potpredsjednik SDP-a. No, nisu pali samo u Zagrebu, gdje u Gradskoj skupštini imaju manje mandata nego ikad prije.

U Zagrebu su pali s 12 na 8 vijećnika, u Splitu s 8 na tek 3, u Rijeci je pad s 10 na 7, a jedino su u Osijeku porasli s 4 na 6 gradskih vijećnika. "Sukobi unutar SDP-a utječu na rejting stranke, ali na lokalnoj razini važni su kandidati s imenima i prezimenima", ističe pak Erik Fabijanić.

U svim gradovima sjedištima županija SDP je podbacio po broju vijećnika. U 20 gradova plus Zagreb pali su sa 128 vijećnika na njih 101, dakle u minusu su za 27 ljudi. I u ovom dijelu svaki vijećnik stranci nosi novac za financiranje lokalnih organizacija.

Brojke će analizirati Predsjedništvo ovoga tjedna, no s ovakvom slikom parlamentarni izbori za SDP bi mogli biti pogubni.