Sandi Cenov trenutno radi na promociji '25 godina karijere' koju će proslaviti 9. veljače u zagrebačkoj Gavelli.

Sandi ima bezbroj pjesama, no ipak na spomen ovog glazbenika mnogima odmah na pamet padne pjesma 'Ljubav za sve' ili balade 'Nebo'.

Sandi je devedesetih imao status šarmera, velikog zavodnika, no danas ima imidž obiteljskog čovjeka. 'Tako je bilo, da. Ali ja sebe nisam tako doživljavao', kazao je Sandi.

Danas se ne srami svojih starih snimki, smatra da nema zašto no ponekad mu bude neugodno zbog poneke modne kombinacije.

Ipak, Sandi je poseban po jednoj pjesmi, a to je pjesma 'Žena budi mi ti'. Upravo na taj način, otpjevavši pjesmu, Sandi je zaprosio bivšu Miss Hrvatske Branku Bebić.

Rekla je 'DA'. Bilo je to 1995. godine, no Sandi i Branka vrlo su brzo shvatili da ipak nisu jedan za drugog pa tako ni njihov brak nije dugo potrajao. 'Poštujemo se kao bivši supružnici. Ne vučemo se, poput mnogih, po sudovima. Hvala Bogu', kazao je Sandi na pitanje u kakvim su odnosima danas.

Branka je danas u braku s Hrvojem Krstulovićem, a ako niste znali, Sandi je prije Branke bio u kratkoj vezi s Fani Čapalijom, također bivšom Miss Hrvatske.

