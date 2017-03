Ne jenjavaju reakcije na pjesmu ''My friend'' Jacquesa Houdeka s kojom će nas predstavljati na Euroviziji, sredinom svibnja u Ukrajini.

U ekskluzivnom razgovoru za In Magazin, Jacques je otkrio da su ga za ovu pjesmu inspirirali paraolimpijci i svi koji, usprkos hendikepu, nisu odustali od svojih snova. Tu je svrstao i sebe jer su mu na početku karijere govorili da neće uspjeti, ako ne smršavi.

Njegova pjesma zapalila je Internet. Reakcije su goleme.

''Ja sam očekivao reakcije ali ipak me je zateklo! Zatekla me količina! Znači, s jedne strane remek djelo, sam pročitao par puta, ok malo je i to možda previše za reći, a s druge strane, ne valja uopće. Mislim da je šok bio veliki!'' kazao je Houdek te nastavio.

''Ja sam još uvijek uvjeren da postoji dobar dio ljudi koji misle da operni dio pjeva neki moj kolega. Nije! To sam doista ja. Ja sam, ono što je manje poznato, nekada davno gotovo šest godina učio klasično pjevanje i trebao sam biti klasični tenor, a postao sam pop teror'', otkrio je Jacques.

''Onda sam pomislio da li je to preludo da ja napravim jedan duet sa nekim svojim alteregom od prije petnaest godina! Tanka je granica između genija i luđaka'', govori Jacques.

Eurovizijski nastup bit će veliki izazov jer je to disciplina kao da spojiš klasični balet i suvremeni ples! Moram se referirati i tu na neke natpise vezane za moj kostim! Svašta sam pročitao! Ja tamo čitam kako ću se vrtjeti, kako ću biti pola, pola, pa će me našminkat, ali moram razočarat sve ljude, neće biti ni približno tako dramatično i kazališno, bit će vrlo jednostavno, a ja se nadam umjetnički efektno. Svakako neće biti cirkus. Mislim da je pjesma jako lijepa, jako dobra, jako himnična i ponosna i ona ne zaslužuje neki cirkus oko sebe'', otkrio je pjevač o svom nastupu koji sprema za najveće glazbeno natjecanje na svijetu.

''Meni su konkretno inspiracija za ovu pjesmu bili ljudi koji su unatoč svojem hendikepu ili minusu postigli neke značajne uspjehe. Paraolimpijci! Sportaši koji trče bez nogu, plivaju bez ruku, umjetnici koji slikaju ustima, ljudi koji su bez obzira na neku nedaću koja im je donesena na životnom putu, nekako to prebrodili, raskrstili sa depresijom i rekli ''Ja ću sada živjeti!" U krajnjoj liniji bio sam si inspiracija i ja na neki način! Da budem savršeno iskren, ja nisam netko tko je tipična zvijezda. Ja sam netko tko je uvijek imao problema s težinom i kad sam imao 19 godina, kad sam kretao sa svojom karijerom naravno da sam jako razmišljao o tome, bio sam strašno svjestan tog svog problema i bez da sam ja bio svjestan, drugi su mi ga osvješćivali na svakodnevnoj bazi, da je to jedan užasno veliki problem koji ja moram riješiti prije nego što se odlučim na pjevanje'', kazao je Houdek.

''Ne mora sve biti baš tako kako društvene norme nalažu. Mislim da je krajnje vrijeme, a to je konačna poruka ove pjesme, da mi odbacimo svaku stigmu, svaku predrasudu, na vjerskoj osnovi, na rasnoj osnovi, na nacionalnoj osnovi, na osnovi seksualnog opredjeljenja, na osnovi bilo kakvog izbora životnog, da si pružimo ruku i da budemo prijatelji, to je nekakva intencija moje pjesme, jer život fakat je čudo'', smatra Jacques koji nema ništa protiv da smršavi za ovo natjecanje.

''Pa volio bih skinut koji kilogram zato da mi bude malo lakše, tamo će biti puno posla, proba, čuo sam da ima jako puno stepenica. Iz tehničkih razloga'', otkrio je.

Ipak, bilo je teško ne progovoriti na komentare Tonyja Cetinskog da ga je Houdek kopirao. ''Evo ne mogu ne spomenuti Tonyja Cetinskog. Ja zaista nemam nikakav problem. Ja sam bio Tonyjev fan, dok je on počinjao ja sam ga odmah zavolio, i njega i njegove pjesme, to sam mu odmah i rekao! Ne mogu se referirati na to što je on je rekao jer mi je nezahvalno, teško i bezveze'', kazao je Houdek te kazao kako se nada da ga na natjecanju neće oprati trema.

