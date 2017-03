Konačno je predstavljena pjesma koja će nas predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu. Uzbuđenje nikada nije bilo veće s obzirom da ove godine naše boje, nakon sedam pokušaja, brani Jacques Houdek.

Pjesma je u petak premijerno predstavljena javnosti, a odmah nakon objave uslijedile su i reakcije.

"Hrvatskoj predviđam jako dobar plasman. Možda među top 3", glasi jedan od komentara na Twitteru.

Osvrnuli su se tviteraši i na dva vokala koja dominiraju pjesmom, a i za to su ponudili objašnjenje."Očito si Hrvatska ne može priuštiti odlazak više od jedne osobe na Eurosong pa su poslali jednu osobu koja pjeva dva različita glasa", stoji u objavi.

"Pjesma me užasno iritira. Totalno je nepoveziva", glasi jedan od komentara.

Reagirali su i Jacquesovi fanovi na njegovoj Facebook stranici. Svoje oduševljenje nisu skrivali. ''Pobjednička'', ''Wow, kakvo iznenađenje je ovaj bariton. Ne mogu vjerovati da to sve pjevaš ti. Prekrasan glas, pjesma je odlična i moćna i vjerujem da će postići odličan rejting ako ne i pobjedu jer to je pobjednička pjesma. Sad samo čekamo Eurosong. Hvala ti za ovaj osjećaj. Sva sam se naježila i skoro rasplakala'', ''Savršenstvo'', ''Pjesma je preodlična! Naježila sam se! Pobjeda je naša''. Među gomilom komentara našao se i jedan koji je Houdekovu pjesmu usporedio s Disneyevom pjesmom “Frozen” koja je vrlo brzo postala veliki hit među djecom, ali i odraslima. Sudeći prema komentarima i Jacguesovu pjesmu čeka slična sudbina.

''Pjesma je svjetska'', ''Pozitivno iznenađena za ovaj bariton, iako još ne mogu vjerovati da i taj dio u pjesmi ti pjevaš'', ''Idemo do pobjede'', uzbuđeno su komentirali Houdekovi obožavatelji njegovu pjesmu za Eurosong.