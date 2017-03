Predstavljena je pjesma My friend, s kojom će Jacques Houdek nastupiti na ovogodišnjemu 62. natjecanju za pjesmu Eurovizije.

Uoči službenoga predstavljanja eurovizijske pjesme, Jacques Houdek nije skrivao želju da poruka pjesme dopre do srca publike. „Teško mi je riječima opisati uzbuđenje koje osjećam radi premijere pjesme My friend. Prošlih deset mjeseci živim za to, sav sam svoj umjetnički kapacitet usmjerio u stvaranje te pjesme i jedva čekam da dopre do srca publike. Glazba – to sam ja, ona je moj poziv, moja bit, no ta se najčišća emocija umnožava dijeljenjem i najsretniji sam kada ona postane naša, kad osjetim da je pjesma postala poveznicom između publike i mene. Vjerujem da će publika prepoznati poruku pjesme, prihvatiti je kao svoju i da će zauzeti posebno mjesto u srcima slušatelja“, poručio je Jacques Houdek.

Tim koji potpisuje glazbu za pjesmu My friend čine Jacques Houdek, Siniša Reljić i Tony Malm, autori su teksta Jacques Houdek, Ines Prajo, Arijana Kunštek i Fabrizio Laucella, a poruku su pjesme vrhunski dočarali glazbenici Antun Stašić na violini i Neven Šverko na violončelu. „Raduje me što sam okupio sjajan autorski tim koji mi je svojim iznimnim talentom pomogao ostvariti zamisao pjesme za koju vjerujemo da će u najljepšemu svjetlu predstaviti našu domovinu”, rekao je Jacques Houdek i istaknuo kako je pjesma My friend pjesma njegova života i najbolje što je dosad napisao.