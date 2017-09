Nikad ga nismo čuli ovakvog. Damir Kedžo oduševljen je jednom poznatom ljepoticom. A koga preferira Dušan Bućan?

Postoji li zaista savršena žena i čemu danas teže pripadnice nježnijeg spola? Provjerili smo zašto je nos Kate Middleton jedan od najčešćih zahtjeva u ordinacijama plastičnih kirurga te jesu li i u Hrvatskoj umetci za stražnjicu postali hit. A Dušan Bućan i Damir Kedžo pomogli su nam oko muške perspektive, te otkrili tko je za njih savršena žena.

Prema posljednjim istraživanjima, Kate Middleton prvo je ime koje će žene spomenuti plastičnom kirurgu kada zatraže savršen nos. "Inače na ljudima baš ne gledam noseve tako da ja na ovoj slici vidim oči i osmijeh, nos ne strši i ok je, ali ono nisam pao na nos od njenog nosa", tvrdi Damir Kedžo.

Prije nego nosom, muškarcima ćete privući pozornost očima jer ipak su one ogledalo duše. Istraživanje časopisa Vision Reasearch pokazalo je da se najatraktivnijim ženama smatraju one čija udaljenost između zjenica čini 46 posto širine lica od uha do uha. Pa se tako kao savršen primjer našla glumica Anne Hathaway.

"Tako sam nježna, uzmi me, zaštiti me, jao ne mogu ništa, ginem. I ja kao pravi muškarac - gdje si Ane, daj da te vatam, daj da te držim, kako ne bi pao, ja bi prvi pao", kazao je Bućan. Najviše žena, pak, traži jagodice Kate Moss, kao iusnice Cheryl Cole. U Hrvatskoj su zahvati povećanja usana svakodnevni, no najteže je povući granicu.

Evolucijski su uzak struk i široki bokovi najprivlačniji, što su, uostalom, potvrdila istraživanja sveučilišta Harvard, utvrdivši da žene s idealnim oblinama imaju 37 posto višu razinu 'ženskih' hormona. Primjer takve figure svakako su Scarlett Johansson i Jennifer Lopez. "Ona je meni dan danas jedna od najsavršenijih žena na svijetu, oprosti na izrazu, ali ta gu**ca i taj cijeli sklad njezin je predivan", opčinjen je Kedžo latino divom. Što su još dečki komentirali i kako zapravo definiraju idealnu ženu, provjerite u prilogu IN magazina.

