Vojvotkinja Kate nedavno je objavila da je trudna po treći put. Kraljevska beba je na putu, no sada zbog trudnoće pati zdravlje omiljene Kate.

Početkom tjedna Kensingtonska palača objavila je da vojvotkinja Catherine očekuje treću bebu, a sada su stigle i vijesti da se nikako ne nosi dobro s trudnoćom. Već pri samoj objavi, rečeno je kako se Kate neće moći pojavljivati na nekim dogovorenim događanjima zbog trudničke hiperemeze, čiji su simptomi jako povraćanje koje dovodi do dehidracije i ketoze te gubitka težine.

Izmučilo je to vojvotkinju i u prve dvije trudnoće te se sada, na početku treće, ponovno treba posvetiti isključivo sebi i svojoj bebi. Da joj je zaista loše, govori i činjenica da u utorak ujutro nije ispratila četverogodišnjeg Georgea na prvi dan škole. Otpratio ga je tata William, dok je Kate na tako važan dan morala ipak ostati kod kuće. Princ George stigao je pred školu St. Thomas u londonskom Batterseu.

Privatna je to škola koja se plaća i nudi zaista kvalitetno britansko obrazovanje. Princeza se radovala prvom danu Georgeove škole te joj navodno, piše The Sun, jako teško pada što nije uz Georgea na tako važan dan. Nažalost, nije mogla riskirati svoje zdravlje u ovom osjetljivom periodu.

