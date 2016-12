Jacquesova supruga Brigita glavni je lik u njegovom novom videospotu ''Kraljica'' ali i u životu ovog tridesetpetogodišnjeg pjevača. Mnoge dame mogu samo sanjati da im muškarac ljubav izrazi kroz pjesmu a Brigita to sluša gotovo svakodnevno.

"Mi doista živimo vrlo jednostavno, bez nekih filozofija, nikakav raskošan i luskuzan život, imamo dvoje djece koji su hvala Bogu zdravi i živi i to nam je najveća sreća. Oni su fokus našeg cijelog interesa i života. Mi smo sretni da živimo tako kako živimo, ne bi se mijenjali s nikim za ništa", kaže Jacques.

Isto će reći i legendarni Halid. 78.-e je oženio svoju Sejdu. Nakon kratkog poznanstva u šali ju je pitao hoće li se udati za njega a ona je pristala. "Ja sam malo staromodan tip. Jednom sam se oženio i nemam se namjeru ponovno ženiti.I kad dođe do krize ja to prebrodim sporazumom, kompromisom i idemo dalje. A već su takve godine da nas ne može napasti ništa, osim da umremo zajedno!", kaže Halid.



Giuliano i Kristina u braku su 14 godina. Čini se kako ovaj dalmatinski šarmer ima idelan brak, a prema zlatnom piru juriša Željko Samardžić. "Do godine će biti 40 godina braka. Jako mlad sam se oženio. Prvo sam dijete dobio sa 21 godinu. Postao sam jako mlad i deda", kaže popularan pjevač.

Svi će složiti u jednom - nema prevelike tajne uspjeha u bračnoj luci. Ljubav rasplamsavaju svaki dan a krize rješavaju razgovorom. "Ja se trudim biti najbolji što mogu u svemu. Ja kad ženi složim sendvič onda je to najbolji sendvič na svijetu, kad joj napišem pjesmu onda je to najljepša pjesma. To nekako očekujem i još uvijek dobijam i od nje", kaže Jacques.

"Prvenstveno smo jako otvoreni jedno prema drugom, možda čak i sa stvarima s kojima ne bi trebali. Ja kažem uvijek kao jedan dalmatinsko- talijanski film, vrlo emotivno, glasno, bez kočnice na jeziku, ali to znači da je na kraju sve nekako očišćeno i jasno", otkriva Tomo in Der Muhlen.





Evo i nekoliko savjeta da ne upadnete u zamke koje vam bračni život podvali svako malo.

"Partneri si trebaju priznat međusobno da nijedna veza nije savršena, svi oni koji tvrde da su im veze savršene kad tad završe na naslovnicama tiskovina ''Brak je pukao'', smatra Ivan Dečak.

