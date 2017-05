Nives Celzijus pobijedila je u četvrtoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato". U velikoj ispovijesti za Dnevnik.hr otkriva kako su reagirali njeni bližnji, kako je kretala njena karijera i otkud njen specifični govor.

Nives Celzijus pobjednica je četvrte sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato". Atraktivna pjevačica oduševila je Hrvatsku vještim transformacijama pa su cijele sezone ljudi zdušno navijali za nju. Žiri ju je proglasio najvećim iznenađenjem sezone, a to joj itekako laska. Ipak, pobjedi se nije nadala. U ispovijesti za Dnevnik.hr otkrila nam je kakve je taktike imala na početku karijere, što radi na glazbenom planu, kakvo joj ljeto predstoji... Otvoreno jeNives pričala i o odnosu sa svojim bivšim suprugom te objasnila kako to da i nakon razvoda imaju sjajan odnos.

"Neke nade su bile samo da ne budem zadnja, predzadnja, vrhunac je bio da sam možda među finalistima, ali ni to mi nije baš izgledalo realno", priča nam Nives. "U početku mi je bilo čudno kad su to govorili. Da li su svi očekivali da sam toliko loša pa ih je to sad nešto dobro iznenadilo, ali poslije kad sam vidjela kako idu rezultati i da sam među favoritima, naravno da mi je laskalo. Mislim da je to poput najljepšeg sna", otkriva Celzijus.

Iako je uspjela u brojnim svojim karijernim planovima, početak nije bio toliko lak. Otud i njen specifičan govor. "Ja sam sramežljiva osoba, mislim da svi koji surađuju sa mnom znaju koliko sam nenametljiva, ali nekako kad to doživiš kao svoju manu, onda pokušavaš zaštititi svoju Ahilovu petu. Moj neki način borbe protiv toga bio je da u nekim situacijama odglumim nešto. Mislim da se kroz to razvio i taj moj specifičan govor, koji nekim ljudima zna biti iritantan, ali to je bilo neko skretanje pažnje ljudi s neke moje neugode". "Kroz svakodnevni život učiš lekcije, a ono što se pokazalo kao najbolja jest da nema potrebe da bježiš od sebe, da uvijek pokazuješ svoje pravo lice, svoju emociju", dodaje Celzijus.

Svoju pravu emociju pokazuje svakodnevno, prema publici, ali i ljudima u svom životu. Najvažnija su svakako njezina djeca, a i dalje važnu ulogu u njenom životu ima i Dino Drpić, njezin bivši suprug. "Djeca nisu spavala cijelu noć, presretni su! Bivši suprug isto, odmah je čestitao, jako je ponosan, on je rekao da je to znao, da je u startu znao da ću ja pobijediti. Što je najbolje i govorio je to", priča Celzijus, ističući da u sve ulazi prilično nesamopouzdano pa nije vjerovala u te riječi svog bivšeg. Iako su se rastali, i dalje sjajno zajedno funkcioniraju, prvenstveno u odgoju djece. Objašnjava nam Nives i zašto je tome tako. "Teško se odričem nekih pravih ljudi, svi ljudi koju su na bilo koji način ušli i neki period se zadržali u mom životu, imaju veliku šansu da tu i ostanu, osim ako se oni sami ne odluče maknuti iz cijele priče. Bez obzira na sve konflikte i svađe, ja sam vrlo tolerantna osoba, puna ljubavi. Dovoljno je davati mi mrvice, ja ću biti jako dobra prema tebi, a kamoli ako si normalna osoba i nekako radiš na tom odnosu. Moraš biti veliki kreten ako uspiješ sa mnom biti u problemu", otkriva Nives o intimnom dijelu svog života.

Ovo ljeto će, otkriva, provesti uz djecu na malom odmoru - iako je očekuje prilično udaran radni tempo. "Ljeto mi je dosta radno, ovo ljeto možda i najradnije dosad. Imam mali godišnji u kolovozu. Klinci idu sa mnom, ali ne znam još koji će angažman biti u pitanju, daleko je još osmi mjesec, vidjet ćemo", zaključila je pobjednica četvrte sezone TLZP-a!