Nives Celzijus pobijedila je učetvrtoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato". U finalnoj emisiji nastupila je kao Anthony Kiedis, frontmen Red Hot Chilli Peppersa, s pjesmom "Dani California" te tako potpuno oduševila žiri. Sretna Nives se nakon pobjede obratila svojim obožavateljima na Instagramu poduljom porukom.

"Najdraži moji, pobijedila sam. Ne moram vam reći da ja nikad u životu, ni u čemu što mi je doista bilo važno, nisam pobijedila (ne računamo "Čovječe ne ljuti se") Obuzeo me toliko neobičan osjećaj da sam ostala bez teksta, što se i dalo primijetiti u izvedbi pobjedničke pjesme. Samo sam razmišljala na toj pozornici kako moram nazvati djecu i javiti da je mamica pobijedila, znajući koliko će biti ponosni. Pomislila sam da ne postoji ljepša pobjeda. Ipak danas gledajući emisiju, pomislila sam: "A što ako gledatelji ne misle isto?" Ne bi bilo prvi put. Ove sezone dosta su se razilazila mišljenja žirija i publike. Večeras ste mi vi, gledatelji, omogućili nešto više od pobjede. Gledajući vaše glasove i uvjerljivu prednost, večeras ste mi omogućili da postanem najsretnija žena u Hrvatskoj, bar na kratko. Od početka sezone "Tvoje lice zvuči poznato", bodrili ste me, ljutili se kad ste mislili da su nepravedni prema meni, bili ste mi vjetar u leđa i zbog vas sam počela vjerovati da ja to mogu. Prvi put sam se osjećala u potpunosti ponosna jer sam znala da imam vas, meni nepoznate ljude koji me vole, vesele se, ljute, a poneki i zaplaču zbog mene. Sretna sam kad vidim koliko se radujete. Pišem vam iskreno do suza: Ovo večeras je naša pobjeda! I hvala vam što ste mi pomagali. Volim vas", napisala je Nives.

Obožavatelji su joj u brojnim komentarima čestitali na pobjedi, govoreći da je itekako zasluženo uzela pobjedu.