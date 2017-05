Nives Celzijus cijelu četvrtu sezonu oduševljavala je gledatelje i žiri showa "Tvoje lice zvuči poznato" svojim nevjerojatnim transformacijama.

Nives Celzijus pobjedu u showu "Tvoje lice zvuči poznato" odnijela je nastupom kao Anthony Kiedis iz Red Hot Chili Peppersa.

Donosimo sve nevjerojatne transformacije atraktivne Nives. Led je probila s pjesmom "Who let the dogs out".

Nakon toga je uslijedila transformacija koja je sve veoma iznenadila i to u osebujnog pjevača Keitha Flinta iz grupe Prodigy.

Nives je uživala i u ulozi Shakire. Izvela je pjesmu "Objection", ali i otplesala tango. Iznenadila je i svojom neprepoznatljivom transformacijom u Zvonka Bogdana s pjesmom "Moja mala nema mane".

Sjajan nastup imala je i u liku Olivije Newton John s pjesmom "Physical".

Nakon toga utjelovila je američkog repera Coolija otpjevavši pjesmu "Gangsta's Paradise".

U idućoj emisiji postala je Severina otpjevavši pjesmu "Paloma Nera".

Pobjedu je odnijela s minimalno prostetike i nastupom u kostimu lisice s pjesmom "The Fox" norveškog dua Ylvis.

Nakon pobjede, oduševila je i u liku Prlje iz grupe Let 3.

U dvostrukoj ulozi nastupila je s pjesmom "Dolje je bolje". Na bini se pojavila transformirana u Milu Kekina, dok smo ju hologramskim prikazom vidjeli u liku Ivanke Mazurkijević.

Gledatelji Nove TV imali su priliku vidjeti i raspjevanog Rockyja Balbou kojega je Nives utjelovila s pjesmom "Eye Of The Tiger".

U polufinalnoj epizodi oduševila je transformacijom u Cher te ostavila žiri bez teksta.

