Pjevač, tekstopisac, producent, sve je to bio George Michael, britanski pjevač grčko-ciparskog porijekla. Pravo ime mu je Georgios Kyriakos (Kyriacos) Panayiotou, a rođen je 25. lipnja 1963. u Londonu gdje je karijeru započeo u grupi Wham.

Tijekom osamdesetih George se odlučio okušati kao član benda te je skupa sa školskim kolegom Andrewom Ridgeleyem osnovao bend Wham koji će zasigurno ostati najupamćeniji po legendarnoj pjesmi 'Last Christmas' koja je i dan danas sastavni dio svakih blagdana.

Nekoliko pjesama Georgea Michaela s početka karijere postali su bezvremenski hitovi. "Careless Whisper" bila je njegova prva objavljena pjesma solo glazbenika. Između ostalih uspješnica mogu se izdvojiti "Father figure", "I want your sex","Jesus to a child", "Outside", Freedom te brojne druge.

Solo karijeru započeo je 1987. albumom ''Faith'' koji je prodan u više od 20 milijuna primjeraka, dok je tijekom cijele karijere George Michael prodao više od 100 milijuna primjeraka nosača zvuka.

Tijekom 2011. godine, glazbenik je otkazao seriju koncerata zbog upale pluća, a nakon toga obožavateljima je kazao kako nije siguran hoće li preživjeti. Tada su mu liječnici izveli traheotomiju kako bi mogao disati, a neko je vrijeme bio i u komi.

Michael je veliki dio karijere tajio da je homoseksualac. Kolege iz glazbene industrije znali su njegovu seksualnu orijentaciju još iz vremana grupe Wham, no njegov se javni imidž gradio na heteroseksualnom liku. Godine 2007. Michael je u intervjuu otkrio da je krio svoju homoseksualnost jer se bojao posljedica koje bi to saznanje imalo na njegovu majku.

Glazbenik je imao vezu sa Anselmom Feleppom, kojega je upoznao 1991. godine na Rock in Rio festivalu. Nažalost Feleppa je umro od AIDS-a, a 1993. Michael mu je posvetio pjesmu ''Jesus to a Child'', kao i album Older. Kasnije se zaljubio u Kennyja Gossa s kojim je bio u vezi te su dijelili dom u Londonu i Dallasu.

Još nedavno je najavljeno kako ćemo u narednoj godini gledati premijeru dokumentarca o životu ove glazbene legende. Nažalost, napustio nas je.

Podsjetimo se, George Michael nastupio je i pred zagrebačkom publikom prije pet godina u sklopu turneje 'Symphonica'.