Tri mjeseca nakon strašne pariške pljačke, Kim Kardashian West po prvi put je javno progovorila o svemu. Iako još uvijek nije dala nijedan intervju niti imala javni istup o svemu, objavljena je najava nove sezone showa "Keeping Up With the Kardashians", u kojem Kim sa sestrama priča o pljački.

Iako mnogima i nije omiljena osoba, video u kojem Kim istraumatizirano plače zaista je potresan i tužan. "Mislila sam da će me upucati u leđa. Nije bilo izlaza", potreseno je plakala Kim. "Uzrujava me sama pomisao na to", dodala je. U tom trenutku sestre je zagrle, a Kim briše suze. No, kraja drami tu nije bilo. Prikazano je u showu i kako je Kim reagirala na poziv u kojem joj govore ono najgore - da je njen suprug Kanye završio, ili će završiti, na psihijatriji.

"Ne plaši me, molim te, što se događa?", upitala je Kim, uspaničeno plačući na telefon. "Mislim da me zaista treba, moram ići kući", nastavila je tada i krenula u Los Angeles biti uz muža. Iako su svi svjetski mediji prenosili dramatične događaje iz života slavne Kim, sada je sve dobilo realan kontekst. Nedavno se Kim vratila na Instagram i ostale društvene mreže, a na njima objavljuje isključivo fotografije svoje obitelji.