Ivana Popović preminula je nakon duge i teške bolesti, u 49. godini života. Osebujna umjetnica, žena puna života, aktivistica, majka... Bila je sve to. Rođena je u obitelji uglednog liječnika i menadžerice u Gorskom kotaru, gdje je provela prve godine života. Nakon razvoda roditelja, doselila se u Zagreb, gdje je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti. Za nju tabui nisu postojali, rušila ih je svojom umjetnošću, ali i javnim istupima. Život pun uspona i padova nije se libila dijeliti s javnosti, svjesna da još nekome može pomoći.

Donijela na svijet dvije djevojčice

Vedar i optimisitčan pristup životu imala je i kad je s 28 godina oboljela od raka maternice, od čega su bolovale i njena majka te baka. Ivana se tada odlučila liječiti sama, jela je sirovu hranu te promijenila način života. I uspjela je. Iako su joj liječnici rekli da možda nikad neće postati majka, Ivana ih je demantirala i na svijet donijela dvije djevojčice.

Preplivala maraton nakon druge pobjede

Bolest se, nažalost, vratila prije četiri godine, kada se hrabro podvrgla mastektomiji, a nakon istog okrenula se makrobiotičkom načinu prehrane i tjelovježbi. Činilo se da je pobjedila bolest, okrenula se aktivizmu, pozirala pred objektivom Mare Bratoš, hrabro pokazavši ožiljke operacije, a potom je i zaplivala. Nakon druge pobjede nad zloćudnom bolesti, Ivana je za sve žene oboljele od raka preplivala maraton od Crikvenice do Šila.

"Ja sam se jadna tamo beskonačno osramotila zato što sam mislila da je to onako casual i kako jako dugo plivam i to maratone, mislila sam da ću moć to slobodnim stilom isplivati, ali tamo je samo kraul i ako ga ne znaš onda si u banani. Tako da sam se borila sama sa sobom, nisam znala u što sam se uvalila, ali kako se to tiče svih mojih žena oboljelih od raka dojke - za njih ću sve napravit", prepričala nam je tada Ivana.

"To sve moraš preokrenut u jedan humor, u jednu ljepotu postojanja"

Otvorena, kakva je bila, rekla je tada Ivana i da sve treba preokrenuti u humor. "Kad nemaš cicu imaš srce i onda sve ono što si radio s fizičkim izgledom sad to sve moraš preokrenut u jedan humor, u jednu ljepotu postojanja jer si biće koje je preživjelo dva raka i koje sad uživa", ponosno je rekla u ljeto 2015. godine. Istaknula je tada i da je smrt pobjedila tri puta. Kao djevojčica preživjela je ugriz poskoka, a kao žena dva puta je pobjedila rak.

Poslovno, Ivana je bila poznata po svojim smjelim i osebujnim kreacijama, a u radu je bilo itekako vidljivo i prepoznatljivo da se radi, prije svega, o akademskoj kiparici. Obožavala je igrati se s tabuima, ponekad provocirati dušebrižnike, a više od svega voljela je živjeti. Onako kako je samo ona znala, po vlastitim pravilima. Onako kako je jedino ispravno.