Naši estradnjaci u posljednje vrijeme sve su više orijentirani na istočno tržište. Dok kod nas vladaju narodnjaci, pop i rock izvođači za život zarađuju preko granice.

Nije tajna da domaći estradnjaci posljednjih godina sve više nastupa imaju po zemljama bivše Jugoslavije, ponajprije u Srbiji i Crnoj Gori. Kruh se tamo lakše zarađuje jer naši pjevači s lakoćom pune i najveće dvorane što im u Hrvatskoj i ne polazi uvijek za rukom. "Severina, Tony Cetinski i Petar Grašo vani dobivaju između 10 i 20 000 eura po nastupu", kaže splitski menadžer Ivan Bubalo.

"Izvan granice odlaze prvenstveno jer su traženi i dobro plaćeni te na taj način smanjuju broj nastupa po Hrvatskoj kako publici ne bi dosadili", smatra menadžer Zoran Škugor.

A da naše zvijezde imaju sve manje nastupa u Hrvatskoj primjećuje i tekstopisac Dušan Bačić kod kojeg naša velika estradna imena nerijetko odlaze po svoje hitove. "Stare, dobro poznate regionalne zvijezde i dalje mogu nastupati u cijeloj regiji, ali pjesme novijih hrvatskih izvođača teško dolaze i do Slovenije, a u Bosni i Srbiji za njih nisu ni čuli. Ljudima ne možete podvaliti nekvalitetnu glazbu, a u Hrvatskoj se pokušava, na silu, od strane nekolicine urednika i kompozitora", ističe Bačić.

Hrvatskom vlada trend narodnjaka

Razlog sve manje nastupa naših zvijezdi u vlastitoj zemlji Škugor vidi i u trendu narodnjaka koji je zavladao proteklih godina Hrvatskom. "Time se stvorila situacija da je hrvatskim izvođačima pop i rock glazbe bolje nastupati po novonastalim državama u susjedstvu nego sjediti doma", kaže Škugor.

No, jednom kad odu preko granice na sebe preuzimaju i rizik od bojkota domaće publike. "Naravno da nastupi po Srbiji imaju utjecaja na njihovu potražnju u Hrvatskoj, no ne u toj mjeri da ne bi punili dvorane ako imaju hitove", smatra Bubalo koji za primjer daje kultni bend Prljavo kazalište."Nekoliko puta su nastupali u Srbiji, a kod nas drže rekord po broju prodanih ulaznica u splitskoj Spaladium Areni", govori menadžer.

Doris Dragović probila barijeru

Iako se mnogima čini da tek posljednjih godina naše zvijezde odlaze u zemlje EX-Yu, taj trend traje već gotovo dva desetljeća. "Sve se počelo otvarati gostovanjem Doris Dragović u Crnoj Gori. Iako su je naši mediji dočekali na nož Doris je svojim nastupima otvorila put svim kasnijim dolascima naših izvođača u Crnu Goru i Srbiju", kaže Škugor.

Zbog odlaska u Crnu Goru Doris Dragović ostala je bez titule "kraljice Torcide". Sjajna karijera posrnula je zbog jednog nastupa, a Doris se nikada nije vratila na staru slavu koju je imala prije toga. "Mislim da je Doris time doživjela veliku nepravdu. Njezin primjer slijedio je i Magazin koji je dugo vremena fenomenalno tamo prolazio", kaže Bubalo koji se osvrnuo i na duete domaćih glazbenika sa izvođačima iz susjednih zemalja. Neki od njih, kao npr. Tony Cetinski i Nina Badrić, snimaju duete s glazbenicima za koje se gotovo i ne zna u Hrvatskoj pa samim time već od početka ciljaju na drugo tržište.

"Logično mi je da Nina Badrić i Tony Cetinski snimaju duete namijenjeni tržištima okolnih država. Više su bazirani tamošnjem tržištu nego našem", kaže Škugor.

"Nina Badrić u Hrvatskoj nema svoje koncertno tržište. U 20 godina karijere nije imala niti jedan koncert u Splitu, Dubrovniku, Zadru, Šibeniku. Ona je zvijezda etera i zato snima vani sa svima jer je to način da dođe do gaža", smatra Bubalo, inače oštri kritičar Nine Badrić.

No nisu Tony i Nina jedini. Josipa Lisac, Severina, Darko Rundek, Massimo Savić, Gibonni, Neno Belan, Boris Novković, Tereza Kesovija, "Magazin", "Novi fosili", "Parni valjak", Goran Karan, Petar Grašo, Doris Dragović, Meri Cetinić, Hladno pivo... Dug je popis glazbenika koji su održali svoje koncerte u Srbiji. Neki od njih javno su obećavali da tamo nikada neće pjevati pa su posustali, kao što je posustala i Tereza Kesovija. Iako joj je nastup bacio popriličnu sjenu na Terezinu karijeru, danas joj se nastup preko granice više ne zamjera.

"Vrijeme i nova situacija čine svoje. Ne zamjeram joj to, shvaćam njezin postupak", govori nam Škugor. "I pjevači su kao i svi drugi ljudi. Svi mi ponekad mijenjamo stavove, ali umjetnici će uvijek ići za publikom. Ako smo političarima oprostili tolike izgovorene gluposti, možemo i pjevače pustiti da nastupaju gdje žele", dodaje Bačić.

Oliver ne posustaje

Unatoč svemu još uvijek postoje i oni koji drže do svoje riječi kao što su Oliver Dragojević i Mišo Kovač. Iako bi svojim dolaskom riješili sve svoje financijske probleme, Oliver i Mišo ne posustaju. "Bilo mi je ponuđeno 50 000 eura da dovedem Olivera u Beograd za solo koncert na Marakani. Normalno da ga nisam ni zvao jer sam bio siguran da će odbiti ponudu", tvrdi Škugor.

"Divim mu se jer je jedini razlog zbog kojeg tamo ne ide riječ koju je dao. Svaka mu čast", zaključuje Bubalo. Ipak, čini se da mu nedolazak nitko ne zamjera jer je Oliver i bez koncerta glazbena ikona koju u Srbiji obožavaju.