Sve više naših najvećih zvijezdi odlazi preko granice po svoje hitove. A jedan od najtraženijih tekstopisaca i skladatelja u regiji trenutno je Dušan Bačić. Iako su mu tek 34 godine njegovo ime iznimno je poznato u glazbenim krugovima. Znaju ga dobro i naše zvijezde koji u Bačićevu glazbenu tvornicu često odlaze po svoje najveće hitove.

"Imam priliku raditi s najboljim pjevačima u Hrvatskoj i zaista mi je čast da sam uspio napisati sjajne pjesme za Severinu, Maju Šuput, Jelenu Rozgu, Učiteljice, Ivana Zaka, Željka Bebeka, Jasmina Stavrosa, Crvenu jabuku, Zlatka Pejakovića i brojne druge", govori nam Dušan i napominje da naše zvijezde ne odlaze uvijek kod njega u Srbiju.

"Ponekad ja dođem i kod njih pa im donesem hitove. Za mene nema Srbije i Hrvatske. Kod mene ne postoje granice. Sjednem u auto i dođem gdje želim. Ne zamaram se time u kojoj sam državi", kaže Bačić koji, između ostalog, potpisuje "Tsunami" Jelene Rozge, Severininu "Tarapanu" i duet Ivana Zaka i Nede Ukraden "Tetovaža".

Hitovi od nekoliko tisuća eura

No žele li naši estradnjaci u svom repertoaru imati pjesmu kojom će rušiti rekorde slušanosti, puniti koncertne dvorane i imati impozantan broj pregleda na YouTubeu za to moraju izdvojiti i pozamašan iznos. "Cijena produkcije naših vrhunskih autora je u prosjeku 5000 eura. Za svaku pjesmu trudim se dati svoj maksimu, ali i nastojim ispoštovati izvođača s kojim radim. Zbog toga surađujem s najboljim aranžerima, najboljim glazbenicima i nikada ne štedim na produkciji. Neke od najvećih hitova napravio sam besplatno, još sam bio i u minusu, no s druge strane na nekim pjesmama sam jako dobro zaradio. No novac mi nikada nije bio motiv jer da napravite dobru pjesmu trebate se voditi nekim ljepšim stvarima", napominje Bačić.

Iako u početku ne zna hoće li njegova pjesma postati hit, pjevači mu se neprestano vraćaju. A za to imaju i dobar razlog."Moje pjesme pjevačima su uglavnom donijele višestruku zaradu u odnosu na novac koji su uložili u pjesmu. I zbog toga mi je jako drago", kaže. I kod hrvatskih tekstopisaca cijene su slične i najčešće variraju između 4000 i 7000 eura. Gotovo da nema razlike u iznosu koji traže za svoje pjesme, jer bez obzira bili vi hrvatski ili srpski autor, ako pišete hitove onda i vrijedite, smatra Bačić koji je svoj glazbeni put započeo još kao dječak dok je svirao klavijature Nedi Ukraden. Danas ga s Nedom veže prijateljstvo, a sjajne odnose održava i s našim glazbenim tvorcima. Ljubomore među njima, tvrdi, nikada nije bilo.

"Hrvatski autori nisu ljubomorni na mene. Zajedno slavimo uspjeh"

"Ljubomoru nisam nikada osjetio u krugovima u kojima se krećem i među kolegama s kojima se družim. Najbolji prijatelji među hrvatskim autorima su mi Fayo, Branimir Mihaljević, Miroslav Rus, Denis Dumančić... Sjajno se družimo i pomažemo jedni drugima. Radujem se njihovim hitovima, kao i oni mojima i zajedno proslavljamo uspjehe. Zavide nam oni koji su nebitni", kaže Bačić koji rivalom ne smatra ni jednog od naših najvećih hitmejkera Tončija Huljića.

"On je jedan od najboljih Ex-Yu autora i od njega sam puno toga naučio. Volio bih da trajem kao i Tonči. Za jednog autora je najbitnije da ima jaku konkurenciju, to vas tjera da budete bolji. Da nisam odrastao na glazbi Bajage, Novkovića, Huljića, Balaševića, Tutića, Rusa, Bregovića mislim da nikad ne bih napravio pola pjesama koje sam napravio", zaključuje za kraj Bačić.