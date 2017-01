Nakon što je američka glumica Meryl Streep izašla na pozornicu kako bi održala svoj govor zahvale za dodjelu Zlatnog globusa, glumica je upozorila na brojne probleme koji vladaju u američkom društvu i ocrnila novoizabranog predsjednika.

Naime, Streep se prisjetila Trumpovog izrugivanja novinaru s invaliditetom Sergeju Kovaleskom tijekom predsjedničke kapmanje. No, Donald Trump joj nije ostao dužan te je odmah uzvratio udarac, piše Daily Mail.

Trump je na Twitteru napisao:''Meryl Streep, jedna je od najprecijenjenijih glumica u Hollywoodu uopće me ne poznaje, ali me sinoć napala na dodjeli Zlatnog globusa. Obožavateljica je Hillary, koja je teško poražena”', napisao je Trump.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....