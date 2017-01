Sjajna glumica Meryl Streep na dodjelu Zlatnih globusa jedina je unaprijed došla kao pobjednica. Naime, Streep je zbog iznimnog doprinosa industriji zabave i zbog 30 nominacija za Zlatne globuse tijekom života ove godine dobila počasnu nagradu Cecil B. DeMille.

Svojim emotivnim govorom zahvale glumica je podigla prašinu i upozorila na anomalije koje vladaju u američkom društvu. "Najocrnjenije skupine u našem društvu su Hollywood, stranci i mediji", kazala je Streep uputivši oštru poruku novoizabranom predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu. "Što je Hollywood danas? Masa ljudi sa drugih područja. Hollywood je prenatrpan strancima i ako nas sve izbacite nećete imati što za gledati osim nogometa i borilačkih vještina, koje nisu umjetnost", dodala je glumica.

Tijekom svoj šestominutnog govora prisjetila se i Trumpovog izrugivanja novinaru s invaliditetom Sergeju Kovaleskom. Riječ je o čovjeku koji pati od rijetke, urođene bolesti ukočenih zglobova (AMC) zbog kojih su zglobovi neobično savinuti. Iako je unatoč svemu pokazao svoje sposobnosti osvojivši čak i Pulitzera, Trump mu se bez ustručavanja narugao zbog njegovog invaliditeta, a pred TV kamerama ga je nazvao i "jadnikom".

"Srce mi se slomilo kad sam to vidjela, još uvijek taj prizor ne mogu izbaciti iz glave jer to nije bilo u filmu nego u stvarnom životu. To daje dozvolu drugima da se ponašaju jednako", kazala je glumica.

"Nepoštivanje poziva nepoštovanje, nasilje potiče nasilje", nastavila je. "Kada moćni koriste svoj položaj kako bi maltretirali druge, mi svi gubimo", zaključila je Streep i svojim govorom oduševila okupljene, ali i komentatore na društvenim mrežama koje je osvojila svojim hrabrim govorom. Video govora možete pogledati OVDJE.

find someone who looks at you the way literally everyone looks at meryl streep pic.twitter.com/ClnOwFsX02 — keely flaherty (@flahertykeely) January 9, 2017



There has never been anyone like Meryl Streep. I love her. #GoldenGlobes — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 9, 2017



Meryl, you give me life. #GoldenGlobes — Gina Rodriguez (@HereIsGina) January 9, 2017



Everything she said. Thank you #MerylStreep for you work and everything you said tonight. #empathy #GoldenGlobes — Laverne Cox (@Lavernecox) January 9, 2017