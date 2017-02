Ljubavna priča o mladoj glumici u usponu i jazz glazbeniku koji moraju birati između njih samih i ostvarenja svojih snova istaknuo se kao glavni favorit za dobivanje zlatnog kipića. La La Land je provotno postavio rekord kao najnagrađivaniji film u povijesti nagrada Zlatnog globusa, gdje je odnio pobjedu u svih sedam kategorija u kojima je bio nominiran. Nakon uspjeha na Zlatnim globusima, La La Land je očekivano pokorio i nominacije za najvažniju filmsku nagradu Oscar. Film o kojem svi pričaju nominiran je u čak 14 kategorija.

Holivudski mjuzikl koji je zaradio više od 270 miljuna dolara na kinoblagajnama, trijumfirao je i na dodjeli nagrada BAFTA koje dodjeljuje Britanska filmska akademija. La La Land osvojio je tako nominacije u najvažnijim kategorijama. Onu za najbolji film, najbolju mušku ulogu i najbolju žensku ulogu. Slavila je tako Emma Stone u kategoriji glavne glumice. Film je bio nominiran u jedanaest kategorija, a uz već spomenute tri kategorije pale su još i nagrade za najbolju originalnu glazbu i najbolju fotografiju.

La La Land bi vrlo lako mogao ući u povijest kao film koji je osvojio najviše Oscara ikada te bi tako mogao stati uz bok kultnim filmovima "Titanicu" i "All About Eve", koji su svojedobno bili nominirani u jednakom broju. Uz to, ne treba zaboraviti ni činjenicu kako je ranija povijest dodjele Oscara obilovala nagrađenim mjuziklima, poput The Broadway Melody, An American in Paris, Gigi, West Side Story, My Fair Lady.

U svakom slučaju, iako je priča koju je napisao i režirao Damien Chazelle tipična ljubavna priča, ako pobijedi u kategorij za najbolji film, biti će sve samo ne tipična holivudska priča koja se dogodila u povijesti najpopularnije filmske nagrade na svijetu.

