Početak godine već je tradicionalno rezerviran za otvaranje sezone holivudskih nagrada prestižnim Zlatnim globusima. Svečana dodjela nagrada najboljim filmskim i TV uradcima, koja je uz Oscare jedna od najraskošnijih svečanosti u Hollywoodu, održala se u noći s nedjelje na ponedjeljak po našem vremenu u hotelu Beverly Hilton u Los Angelesu. Ulogu domaćina na 74. po redu Zlatnim globusima po prvi puta imao je komičar Jimmy Fallon koji je kroz svečanost vodio okupljenu holivudsku kremu, ali i višemilijunski auditorij pred malim ekranima.

Predviđanja su se pokazala dobrima pa je tako apsolutni pobjednik ovogodišnje dodjele mjuzikl La La Land koji je Zlatne globuse osvojio u čak 7 kategorija - za najbolji film u kategoriji komedija/mjuzikl, najbolji redatelj, scenarij, najbolja glazba, a globuse su osvojili i glavni glumci filma Emma Stone i Ryan Gosling. Očekivanja su potvrđena u većini glavnih kategorija u kojima se dodjeljuje nagrada.

Zbog sjajne karijere i iznimnog doprinosa industriji zabave nagradu za životno djelo Cecil B. DeMille Award dobila je glumica Meryl Streep koja je tijekom života imala čak 30 nominacija za Zlatne globuse.

Inače, Zlatni globusi dodjeljuju se neposredno prije najprestižnije filmske nagrade Oscar pa samim time prema mnogima daje naslutiti tko su najveći favoriti za najcjenjenije zlatne kipiće. Dodjeljuje ih devedesetak članova Udruge stranih novinara koji rade u Hollywoodu (HFPA).

U ulozi prezentera našla su se brojna poznata lica. Nominirane su predstavljali Reese Witherspoon, Sofia Vergara, Jessica Chastain, Nicole Kidman, Bryan Cranston, Tom Hiddleston, Denzel Washington, Natalie Portman, Ryan Gosling, Emma Watson, Octavia Spencer, Kerry Washington i Amy Adams. Tijekom svečanosti odana je počast nedavno preminulim glumicama Debbie Reynolds i Carrie Fisher.

U nastavku možete pogledati popis dobitnika u najvažnijim kategorijama:

Najbolji film - Drama

Hacksaw Ridge – Greben spašenih

Hell or High Water

Lion - Lav

Manchester by the Sea

Moonlight





Najbolji film - Mjuzikl i komedija

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land

Sing Street



Najbolja muška dramska uloga

Casey Affleck - Manchester by the Sea

Joel Edgerton - Loving

Andrew Garfield - Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen - Captain Fantastic

Denzel Washington - Fences





Najbolja ženska dramska uloga

Amy Adams – Arrival

Jessica Chastain - Miss Sloane

Ruth Negga - Loving

Natalie Portman - Jackie

Isabelle Huppert - Elle





Najbolja muška uloga - Komedija ili mjuzikl

Colin Farrell - The Lobster

Ryan Gosling - La La Land

Hugh Grant - Florence Foster Jenkins

Jonah Hill - War Dogs

Ryan Reynolds - Deadpool





Najbolja ženska uloga - mjuzikl ili drama

Annette Bening - 20th Century Women

Lily Collins - Rules Don't Apply

Hailee Steinfeld - The Edge of Seventeen

Emma Stone - La La Land

Meryl Streep - Florence Foster Jenkins





Najbolji redatelj

Damien Chazelle - La La Land

Tom Ford - Nocturnal Animals

Mel Gibson - Hacksaw Ridge

Barry Jenkins - Moonlight

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea





Najbolji scenarij

Damien Chazelle - La La Land

Tom Ford - Nocturnal Animals

Barry Jenkins - Moonlight

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea

Taylor Sheridan - Hell or High Water