Đorđe Balašević je svoju novu pjesmu "Stih iznad svih" posvetio Zadru gdje je nakon 28 godina održao koncert pred prepunom dvoranom.

Poznati kantautor Đorđe Balašević je 13. svibnja održao koncert u Zadru gdje je pred prepunom dvoranom otpjevao par stihova svoje nove pjesme "Stih iznad svih" koju je napisao nakon što je ostao oduševljen potezom jednog Zadranina.

Naime, Zadranin Boris Marin je javno podržao Balaševića nakon što je najava njegovog koncerta u Zadru izazvala buru negativnih komentara na društvenim mrežama.

"Htio sam da ostane i jedna pjesma kao uspomena na koncert u Zadru za koji sam znao da će biti lijep i pozitivan i da će se o njemu pričati. Ne postoje u tome trikovi, ali štos je u tome da moraš zaslužiti. One priče o gostoljubivosti su davno prošlo vrijeme i sada moraš zaslužiti da budeš dobrodošao, a ja imam tu sreću da me ljudi dočekaju otprilike tako kako su me dočekali i to nema puno lajkova kod onih koji su otprilike nosioci drugih vijesti, koji su negativni i šire neku drugu energiju", rekao je Balašević u videu koji je objavljen i na Youtubeu.

Pjesmu je ostavio Zadru na dar, a i svim našim narodima jer je, kako kaže, ne treba prevoditi.

"Kod tih naroda kojima sam ja posvećen isto se kaže "ljubav", "čežnja", "sudbina", neke vrlo važne riječi. Emocija se ne može prevesti", poručio je Balašević.

Nakon rasprodanih koncerata u Puli, Zagrebu i Zadru, legendarni Balašević će održati koncert i na Stadionu SCR „Mladost“ u Čakovcu, 10. lipnja 2017.