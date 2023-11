Završen je likovni natječaj projekta GigaBEEtno: tri vrtića iz Zagreba skupila su najviše glasova publike

Kompanije A1 Hrvatska i Go2Digital pokrenule su GigaBEEtno projekt, koji mnogobrojnim aktivnostima nastoji poboljšati živote pčela u Hrvatskoj. U okviru projekta dosad su postavljeni hoteli za pčele na nekoliko lokacija u Zagrebu, a osim toga lani se održao i nagradni natječaj za djecu kako bi na taj način učili o važnosti pčela za ekosustave.

Nova sezona projekta donosi nove aktivnosti

Potaknuti uspjehom prošlogodišnjeg natječaja, ove su ga godine partneri projekta odlučili ponovno provesti, ali s malo drugačijim zadatkom – izradom bontona koji pravila dobrog ponašanja prikazuje uz pomoć pčela. Na natječaj su pristigli radovi iz čak 48 osnovnih škola i dječjih vrtića, a sredinom listopada započelo je glasovanje za najbolji GigaBEEtni bonton. Nakon dvotjednog glasovanja građana putem web stranice platforme, najviše je glasova osvojila grupa iz područnog objekta Selska zagrebačkog Dječjeg vrtića Bajka, koju slijede dvije vrtićke grupe iz Dječjeg vrtića Pčelica iz Zagreba.

Kao priznanje za svoje umjetničke vještine, autori triju radova s najviše glasova dobit će priliku naučiti više o pravim pčelama putem radionice prof. Nikole Kezića. Ovaj umirovljeni profesor Agronomskog fakulteta i vodeći stručnjak za pčele u Hrvatskoj poziva sve građane da se educiraju o ovim insektima i pomognu im: „Pozdravljam ovaj projekt koji radi pozitivne pomake nabolje kroz edukacije i osiguravanje smještaja solitarnim pčelama. Pozivam sve da prouče materijale na web stranici, uz koje mogu izraditi vlastite hotele za pčele ili ih nahraniti sadnjom medonosnog bilja koje im odgovara. Rado bih uskoro vidio hotele za pčele u našim parkovima, balkonima, vrtovima, okućnicama, pročeljima zgrada kao koristan ukras i kao znak prijatelja prirode.“

Pomozite i vi svojim malim susjedima

Ljudska aktivnost jako utječe na živote pčela, a gradsko okruženje i zagađenje zraka u gradovima ih ugrožavaju. Posebno su ugrožene solitarne pčele – one ne žive u košnicama, ne roje se, nemaju maticu, niti radilice te sve rade same. Zbog takvog načina života jedna solitarna pčela oprašuje jednako efikasno kao 120 medonosnih pčela i posebno su važne na području gradova, u kojima one prevladavaju i održavaju ekosustav na životu.

U okviru projekta pokrenuta je i web stranica GigaBEEtno, na kojoj i vi možete naučiti više o ovim važnim insektima, njihovoj ulozi u našim ekosustavima, ali i o koracima koje možete sami poduzeti kako biste poboljšali njihove živote i pomogli im u pronalasku staništa. Na stranici se nalaze i materijali za izradu vlastitog hotela za pčele koji im omogućuje sklanjanje tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta i prezimljavanje te najbolji radovi s održanih natječaja.