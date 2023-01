Ona nije samo igračka, već dio obitelji. Učiniti će sve da ostane dio nje, čak se i okrenuti protiv njih samih.

M3GAN je čudo umjetne inteligencije, realistična lutka programirana da bude djetetov najbolji prijatelj i najveći saveznik roditelja. Dizajniran od strane briljantne robotičarke Gemme u tvornici igračaka, M3GAN može slušati, gledati i učiti dok postaje prijatelj i učitelj, prijatelj u igri i zaštitnik, a sve za dijete za koje je vezana. Kad Gemma iznenada postane njegovateljica svoje osmogodišnje nećakinje Cady koja je ostala bez roditelja, Gemma je nesigurna i nespremna da bude roditelj. Pod velikim pritiskom na poslu, Gemma odlučuje upariti svoj prototip M3GAN s Cady u pokušaju da riješi oba problema – ali to je odluka koja će imati nesagledive posljedice.

PR Foto: PR

Od najkreativnijih modernih tvoraca horora — Jamesa Wana, filmaša koji stoji iza franšiza Slagalica strave, Podmuklo i Prizivanja, i Blumhousea, producenta filmova za Noć vještica, Crnog telefona i Nevidljivog čovjeka — dolazi novo lice terora.

PR Foto: PR

Film je režirao Gerard Johnstone (Kućni pritvor, The New Legends of Monkey) koji iza sebe nema mnogo dugometražnih filmova snimljenih, ali je itekako poznavatelj dobre priče sa iznenađujućim obratima i slapstick humora koji iznenadi ali ne izbaci gledatelja iz priče.

PR Foto: PR

Iz dosadašnjih trailera što smo vidjeli, sličan pristup filmu možemo očekivati i ovdje – tamu i originalnost na polju horora od strane Jamesa Wana, Blumhousea i scenaristice Akele Cooper, a od strane Johnstonea pristup tom materijalu ubacivanjem crnog humora koji neće utjecati na priču već samo učiniti film zabavnijim.

PR Foto: PR

U filmu glume Allison Williams (Bježi!, 2017., Savršenstvo, 2018.), Violet McGraw (Prokletstvo kuće Hill, 2018., Jett, 2019.), Ronny Chieng (Shang-Chi i legenda o deset prstenova, 2021., Godzilla vs Kong, 2021.), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace, 2018., Djevica Jane, 2015.), Jen Van Epps (Cowboy Bebop, 2021., Bez izlaza, 2022.), Lori Dungey (Cowboy Bebop, 2021., Prstenova družina, 2001.) i Jenna Davis (Beskrajni vlak, 2020., Scarlettin laboratorij,2021.) kao M3GAN.



Iako je film svoju premijeru imao 07. prosinca u Los Angelesu a u kina dolazi tek u siječnju 2023., već se pregovara o početku snimanja nastavka jer su svi nevjerojatno zadovoljni kako je film na kraju ispao.



U kinima od 12.01.





GLUMCI: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungey, Stephane Garneau-Monten

REŽIJA: Gerard Johnston

SCENARIJ: James Wan, Akela Cooper

PRODUCENTI: Jason Blum, Michael Clear, Couper Samuelson, james Wan

IZVRŠNI PRODUCENTI: Greg Gilreath, Adam Hendricks, Mark David Katchur, Judson Scott, Ryan Turek, Allison Williams

ŽANR: horor, sf, triler

Distribucija: Editus d.o.o.